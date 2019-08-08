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08 Ağustos 2019 Perşembe 15:07:46 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:08:41

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Türk iş dünyasından sadece bazı dostlarımızla değil, gerçekten iş ortaklarımızla beraber çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız." dedi.

Zelenskiy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü, görüşme sırasında Erdoğan'ın ideal bir hedef konulmasını rica ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "İş dünyasını temsil eden insanları burada görmekten memnunum. Söz konusu değişiklikleri uygulamak için bütün imkanlarımız var." dedi.

Altyapı sektörüne 20 milyar dolar yatırım yapmayı düşündüklerini ifade eden Zelenskiy, "15 havalimanı çalışır hale getirilecek, 5 liman düzenlenecek ve daha etkin bir konuma getirilecek. Savunma sanayi sektöründe değişiklik olacak. Yap-işlet-devret projelerini yapacağız. Sermaye, teknoloji ve tecrübelerinizle Ukrayna mutfağına geliniz. Arazi sahibi olan Onur şirketi gibi şirketler var. Bu konudaki kamu-özel ortaklığını değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'yı yatırım için etkin ve cazibeli hale getirecek koşullar oluşturacağız"

Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile birlikte çalışmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji açısından Ukrayna çok güçlü. Özellikle enerji pazarında özgür rekabeti öngören şartları oluşturacağız. Ukrayna'yı yabancı yatırımcılar açısından cazip hale getirebilmek için yapabileceğimiz çok şey var. Batı pazarlarına bakalım, onlar hala bunlarla mücadele ediyorlar. Biz özellikle gümrük vergi ve sınır serbestliğinde ilgili değişimlere başladık. Siz yatırım yapın, ben sizi koruyacağım. Bu sene aynı zamanda toplantılar da yapacağız. Bu toplantılarla birlikte serbest pazar oluşturma bağlamında çalışmalarımız hızlanacak.

Biz Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Türk iş dünyasından sadece bazı dostlarımızla değil, gerçekten iş ortaklarımızla beraber çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız. Aynı zamanda iş dünyası için verimli ve etkin çalışmalar yapılabilecek fırsatlar oluşturacağız. Ukrayna'yı yatırım için etkin ve cazibeli hale getirecek koşullar oluşturacağız. Halen kaçakçılık, yolsuzluk ve Sovyet sonrası devam eden bazı sıkıntılar var. Fakat boş durmuyoruz, özellikle gümrük alanında değişimler ve yenilikler yapmaya başladık."

"Türkiye'nin kamu-özel sektör iş birliği tecrübesine ihtiyacımız var"

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov da Türkiye'nin Ukrayna için önemli bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında büyük bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Yüksek teknoloji, makine üretimi, uçak üretimi ve savaş sanayisi teknolojisi alanlarında beraber büyük işler yapmaya önem verdiklerini ifade eden Çijikov, Türkiye-Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmasının yapılmasının her iki ülke için önemli olacağını söyledi.

Çijikov, Ukrayna'da yol, tarım, altyapı projelerinde iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu, birlikte 3’üncü ülkelerde çalışmaya önem verdiklerini belirterek, "Özellikle Irak, Afganistan ve diğer komşu ülkelerde ortak faaliyet alanları oluşturabiliriz. Türk ortaklarımızın deneyimine, kamu-özel sektör arasındaki iş birliği tecrübesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

İş birliği anlaşması

Forumda, DEİK ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması da imzalandı.

Anlaşmayı DEİK Başkanı Nail Olpak ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çijikov imzaladı.

(AA)

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