Ucuz konutta yıl sonu fırsatı

  • Bist 100
    105058
  • Dolar
    5,7420
  • Euro
    6,3291
  • Altın
    269,7550
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi! 'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi!
Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi
Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var
Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı
Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti... Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti...
Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı
Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti
Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor
Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı
Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak? Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak?
'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu 'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu
Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 08:45:26

Ucuz konutta yıl sonu fırsatı

310 liradan başlayan taksit seçenekleriyle, 24 şehirde 1981 konutu satışa çıkaran TOKİ, emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık.

Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir grubuna odaklandı.

240 AY VADE SEÇENEĞİ 

Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla1981 konutu daha satışa sundu. 24 ilde hayata geçirilen konut projeleri, özellikle emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor.

YENİ YAŞAM ALANI

20 yıla kadar yani 240 ay vade seçeneğiyle ödeme imkanı sunan TOKİ, hiç evi olmayan  emeklileri konut sahibi yapıyor. İnşa ettiği konutları sadece bir bina olarak değil, kazandırdığı yan alanlarla birlikte bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emeklilere özel TOKİ fırsatlarından faydalanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikame ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Daha önce TOKİ’den konut ve konut kredisi almamış olmak, kendisine, eşine veya velayetindeki çocuklara ait mülkiyetin olmaması da diğer şartlar arasında yer alıyor.

GELİR SINIRI VAR

Emekli, kesime hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 olarak satışa sunuluyor. Farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor. Konutlar için Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerektiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Vatandaşlarımız diğer detayları '444 86 54' numaralı ALO TOKİ hattından öğrenebilir” dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ