Ucuz konuta 5 kat talep

Hükümetin dar gelirliler için geçen hafta açıkladığı ucuz konut kampanyasına talep yağmaya devam ediyor. 100 bin konuta bir haftada 5 kat talep geldi. Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 500 bini aştı. Banka ya da e-Devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 336 bin 284'ü, başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti.

VATANDAŞ 3+1'İ TERCİH ETİ

Vatandaş, yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 137 bin 861 olurken, 198 bin 423 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 - 100 metrekare arasında değişecek.