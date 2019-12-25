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25 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 00:45:13

Ucuz konuta 5 kat talep

TOKİ’nin '100 bin ucuz konut’ kampanyasına başvuru 500 bini aştı. Toplam başvuruların yüzde 53'ünün e-Devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi. 

Hükümetin dar gelirliler için geçen hafta açıkladığı ucuz konut kampanyasına talep yağmaya devam ediyor. 100 bin konuta bir haftada 5 kat talep geldi. Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 500 bini aştı. Banka ya da e-Devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 336 bin 284'ü, başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti.

VATANDAŞ 3+1'İ TERCİH ETİ

Vatandaş, yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 137 bin 861 olurken, 198 bin 423 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 - 100 metrekare arasında değişecek.

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