Üçüncü pistle Avrupa ikincisi olacak

Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2020’nin ikinci yarısında çalışmaları tam gaz devam eden üçüncü bağımsız pistin hizmete alınması planlanıyor. Pistin hizmete açılmasıyla İstanbul Havalimanı, bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Amsterdam’dan sonra ikinci havalimanı olacak.

Üçüncü pist faaliyete geçtiğinde havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkarken, havayollarının slot esnekliği de artacak. Ayrıca iç hat uçuşların gerçekleştirildiği piere yakın bir konumda olan üçüncü pistin tamamlanmasıyla birlikte mevcut taksi süreleri de yüzde 50 azalacak.