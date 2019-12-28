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28 Aralık 2019 Cumartesi 13:45:16 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:46:11

Üç çocuklu asgari ücret ne kadar? 2020 evli iki çocuğu olan asgari ücret ne kadar?

Üç çocuklu asgari ücret ne kadar? 2020 evli iki çocuğu olan asgari ücret ne kadar? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2020 yılı asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin ne kadar olduğunu da açıkladı. İşte AGİ dahil asgari ücret bedelleri 2020..

2020 yılı asgari ücret geçtiğimiz gün gerçekleşen son toplantı sonrası açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak açıkladı. Üç çocuklu asgari ücret ne kadar? 2020 evli iki çocuğu olan asgari ücret ne kadar? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin ne kadar olduğunu da açıkladı. AGİ dahil asgari ücret bedelleri 2020 haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2020 asgari ücret bedelini açıkladı. 

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 

ÜÇ ÇOCUKLU ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.

"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk"

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

2020 AGİ TUTARLARI 

1 Ocak 2020 itibariyle asgari geçim indirimi bekar ve çocuksuz bir çalışan için 220 TL olurken evli ve eşi çalışmayan biri için 264 TL oldu.

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu bir vatandaş için AGİ 297 TL olurken, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir vatandaş için 331 TL oldu. Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir vatandaş için asgari geçim indirimi 375 TL oldu.

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