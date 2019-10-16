16 Ekim 2019 Çarşamba 15:01:51 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:02:50
UBER'in faaliyetleri durduruldu!
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER’in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.
(İHA)
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