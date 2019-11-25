Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek

Akıllı telefon uygulamaları üzerinden taksi hizmeti veren Uber, en fazla müşterisinin olduğu ülkelerden Londra'da artık hizmet veremeyecek.

TfL'den yapılan açıklamada şirketin lisanssız ve sigortasız şöforlerin çalışmasına izin vererek yolcu güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

'Yolcular farkında olmadan başka kişilerin aracına binmiş'

Açıklamada lisanssız sürücülerin başka sürücülerin hesabı üzerinden kendi fotoğraflarını yüklediği, bunun da yolcuların lisanslı sürücüler yerine farkında olmadan başka kişilerin aracına binmesine yol açabileceği belirtildi. Bu durumun en az 14 bin yolculukta gerçekleştiği vurgulandı.

Şirket hakkında gelen şikayetler arasında bir sürücünün yolculara 'uygunsuz çocuk görüntüleri' dağıttığı da ifade edildi.

Uber'in Londra yöneticisi Jamie Heywood, ise TfL'nin kararının 'yanlış' olduğunu ve şirketin son iki yıldır yolcu güvenlik sistemlerini geliştirdiğini söyledi.

ABD'li şirketin karara itiraz etmek için 21 gün süresi bulunuyor ve yalnızca bu süre içerisinde hizmet vermeye devam edebilecek.