Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler

  • Bist 100
    98247.6
  • Dolar
    5,7004
  • Euro
    6,3911
  • Altın
    254,8150
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması, Rum basınını korkuttu Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması, Rum basınını korkuttu
Terör örgütü PKK'nın Karadeniz planı deşifre oldu Terör örgütü PKK'nın Karadeniz planı deşifre oldu
Mısırlı muhaliflerin hikayesi beyazperdeye taşınıyor Mısırlı muhaliflerin hikayesi beyazperdeye taşınıyor
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum
Trabzonspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı Trabzonspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak
Benjamin Tetteh'e Galatasaray'ın kapıları ardına kadar açıldı Benjamin Tetteh'e Galatasaray'ın kapıları ardına kadar açıldı
Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Luis, Atletico Madrid'de kalıyor Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Luis, Atletico Madrid'de kalıyor
Yunanistan'da Miçotakis'in imtihanı başlıyor Yunanistan'da Miçotakis'in imtihanı başlıyor
Bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik sınav konuları neler? Bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik sınav konuları neler?
Deniz Türüç Fenerbahçe'de Deniz Türüç Fenerbahçe'de
Yeni yapılan araştırmalar beyin ağlarının yapısının sabit olmadığı gösterdi Yeni yapılan araştırmalar beyin ağlarının yapısının sabit olmadığı gösterdi
Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı
Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da
Alp Başaran, ABD'de Kongre seçimleri için New Jersey eyaletinden aday adayı oldu Alp Başaran, ABD'de Kongre seçimleri için New Jersey eyaletinden aday adayı oldu
Terör örgütü PKK, Ezidilerin vatanlarına dönmesini engelliyor Terör örgütü PKK, Ezidilerin vatanlarına dönmesini engelliyor
İngiltere, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi İngiltere, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi
İzmirli çöp dağlarına isyan etti İzmirli çöp dağlarına isyan etti
Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak
Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak 'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak
İzmir’in göbeğinde çöp dağları: Fare ve sinekten duramıyoruz, her yer pislik içinde İzmir’in göbeğinde çöp dağları: Fare ve sinekten duramıyoruz, her yer pislik içinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 14:12:09 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 14:13:28

Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya tütsülenmiş alabalık gönderen Denizli firması, Çin ve Japonya'ya da ihracata başladı.

Çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen Denizli'deki firma, şimdi de Çin ve Japonya pazarına girdi.

Girişimci babası Mustafa Özpek'in 1974 yılında başladığı alabalık serüvenini kardeşi Osman Özpek ile devam ettiren Yasin Özpek, fabrikada işlediği tütsülenmiş balıkları özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyor.

Firma, Ege'nin tatlı sularında yetiştirdiği alabalıkları yurt dışındaki sofralara ulaştırmak amacıyla 150 kişilik personeliyle hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar temizlendikten sonra 6 saat tuzlu suda bekletiliyor. Ardından özel fırınlarda meşe dumanında tütsülenen balıklar, dinlendirildikten sonra vakumlu paketlerle ihracata hazırlanıyor.

Kendilerine ait 10 çiftlikte yıllık 6 bin ton alabalık üreten, kurdukları yem fabrikasıyla entegre zinciri tamamlayan, şimdiye kadar balığı füme olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya'ya ihraç eden firma, Uzak Doğu pazarına da girmeyi başardı.

"YAĞIŞLAR BALIK ÜRETİMİNİ DE ARTIRDI"

Şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalığı 15 senedir dumanla pişirdiklerini söyledi.

Balık üretiminin, bol yağışlı bir sezon geçirdikleri için geçen yıllara göre daha verimli olduğunu anlatan Özpek, "Geçen yıl 8 milyon avroluk ihracat yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyon avroluk ihracat rakamını yakaladık. Yağışlar balık üretimini de artırdı. Bu yıl 20 milyon avroluk ihracat hedefimiz var. 2023'lerde bunu 30 milyon avroya çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Avrupa ve Rusya'ya ihracatın halen sürdüğünü vurgulayan Özpek, günlük birkaç tır balığı bu pazarlara gönderdiklerini dile getirdi.

"İHRACATA BALIK YETİŞTİREMEZ OLDUK"

Kaliteli balığın her zaman tercih edildiğine işaret eden Özpek, şöyle konuştu:

"Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'dan çok büyük teklifler geliyor. Çin ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemez olduk. Bu iki pazara 9 ay önce ihracata başladık ve şimdiye kadar bir ton balık gönderdik. Bunlar bizi ve sektörü memnun ediyor. Devletimiz yeni su ürünleri alanları açarsa ucu açık bir sektör haline gelebiliriz. Şu anda ihracata balık yetiştiremez olduk. Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefi olan 1 milyar dolar geçen yıl yakalandı. Yeni alanlar açıldığı takdirde bu hedefler 5 milyar dolar seviyelerine çıkartılabilir."

"AVRUPA'DAKİ MARKETLER ZİNCİRİNDE TERCİH EDİLİYOR"

Özpek, Türkiye'de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35'lik bir kısmını tek başlarına karşıladıklarını bildirdi.

Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere füme ürün gönderdiklerini aktaran Özpek, Avrupa ülkelerindeki marketler zincirlerinin tamamında Türk alabalığının tercih edildiğini sözlerine ekledi.

AA

PKK'nın hain planı deşifre oldu
İzmir’in göbeğinde çöp dağları
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
Deniz Türüç Fenerbahçe'de
S-400'ler bakın nasıl gelecek
Bahçeli'den kriz tellallarına Merkez Bankası ayarı
Cizre'de sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi bugün sunulacak
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yoğun ilgi Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'a mahalleyi terk ettirdi
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam
24 TV'de yeni bir program: Zamanın Ruhu
FETÖ'ye bir darbe daha!
Hayvanseverler derneğinde büyük skandal!
Arda Turan Galatasaray yolunda
Örnek olsun
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
'Alengirli işlerini açıklarım'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ