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16 Temmuz 2019 Salı 15:30:21 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 15:30:51

TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret edecek

Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet, bugün ve yarın ABD'nin Başkenti Washington'da temaslarda bulunacak. 

Heyet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bir araya gelecek heyet, Brookings Enstitüsü’nde ise küresel, transatlantik ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği bir yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Heyet ayrıca, düşünce kuruluşu uzmanları ve Amerikan iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak. Temaslarda Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar ele alınacak.

TÜSİAD heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, ABD Ağı Başkanı Murat Özden ve ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor. 

(AA)

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