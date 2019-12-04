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04 Aralık 2019 Çarşamba 14:45:12 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:46:15

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Ekonomide öngörü ufkunun daraldığı günler geride kaldı

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, ekonomide gözlenen toparlanmanın kalıcı hale getirilmesinin kısa vadede önemli odak noktaları olduğunu belirterek "Bunu yaparken toplumun önüne heyecan verici, toplumsal enerjiyi harekete geçirici hedefler koymalıyız" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, JW Marriott Otel'de düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm büyük ekonomilerde 2020'li yıllara hazırlanmak için seferberlik olduğunu söyledi.

Bu hazırlık kapsamında toplumsal, çevresel ve siyasal boyutların da ele alındığını ifade eden Kaslowski, insanlığın, iklim değişikliğiyle baş etmeyi beceremediği takdirde karanlık bir geleceğe doğru yol alacağını savundu.

Kaslowski, TÜSİAD bünyesinde de bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını ve iklim değişikliğiyle mücadele yol haritasını açıkladıklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak gösterdiği

kararlılığımızı daha da güçlendirmeliyiz. Bilimsel temeller üzerine inşa edilen, politikalar arası tutarlılığı ve bütüncüllüğü sağlayan, katılımcı bir tutumla hazırlanmış, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasını hızla hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

"AB ile karşılıklı şikayetlerimizi müzakereyle giderelim"

Küreselleşmenin vites değiştirdiğine işaret eden Kaslowski, "Göstergeler, tarife dışı koruma eğilimlerinin güçleneceği, bölgesel gruplaşmalar etrafında şekillenecek bir döneme girdiğimizi düşündürüyor. Hesabımızı da buna göre yapmalıyız. Bunlarla baş etmek için Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizi daha iyi ve güçlü bir düzeye, derinliğe getirmeliyiz. Karşılıklı şikayetlerimizi müzakereler yoluyla gidermeye çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaslowski, daha bağımsız hareket eden ve dış politikada daha güçlü olmaya çalışan bir Avrupa gördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde temel haklar, hukuk devleti ve bireysel özgürlük alanlarının genişlemesi yönünde atılacak adımlar bizi Avrupa'ya yaklaştıracak temel unsurlardır. Avrupa kendini tekrar yapılandırmaya çalışıyor. Bu dönemde hem Avrupa-ABD ilişkileri hem de Avrupa-Rusya ilişkileri tekrar tanımlanacak. Tüm bunlar olurken Türkiye olarak biz de Avrupa ile ilişkimizde ve stratejik üyelik hedefimizde ilerlemeler sağlayabiliriz. Bu ilerlemeler bizi çok daha güçlü kılacaktır."

Ekonomide ortaya çıkan son verilere değinen Kaslowski, "Ekonomide gözlediğimiz toparlanmanın kalıcı hale getirilmesi kısa vadede en önemli odak noktamızdır. Bunu yaparken toplumun önüne yeni ve heyecan verici, toplumsal enerjiyi harekete geçirici hedefler koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaslowski, bunun için de istişareye, şeffaflığa, iletişime ve ülke kaynaklarının doğru ve verimli şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İşsizliğin en önemli iktisadi göstergelerden birisi olduğunu belirten Kaslowski, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz gün açıklanan büyüme rakamları artık ekonominin yıllık olarak pozitif büyümeye geçtiğini gösterdi ancak işsizlik oranlarımız hala tarihi olarak yüksek seviyelerde seyrediyor. Belli oluyor ki bu yılki büyüme oranımız yüzde yarım civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl Orta Vadeli Program yüzde 5 büyüme hedeflemiş durumda, uluslararası kuruluşların tahminleri ise şimdilik yüzde 3 civarında. Hesaplarımız, yüzde 5'in altında bir büyümenin işsizliği daha da yükseltebileceğini gösteriyor. Yani yeniden büyümeye geçiş çok kritik öneme sahip."

(AA)

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