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24 Aralık 2019 Salı 14:26:54 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:27:31

TUSAŞ Pakistan'ın ilk teknoparkında yerini aldı

Türkiye, TUSAŞ'ın Pakistanda'ki National Science & Technology Park'ta açtığı ofisle teknoparkta yer alan 6 ülkeden biri oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Pakistan'ın teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlaması beklenen ülkenin ilk teknoparkı National Science & Technology Park'ta ofis açtı.

TUSAŞ Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ile 30 Atak helikopterini kapsayan bir ihracat anlaşması yaptıklarını anımsatarak, devam eden süreci olumlu şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Demir, bunun yanında görüştükleri bazı projelerin de olgunluğa eriştiğini ifade etti.

Pakistan ile iş birliğini çok boyutlu olarak artırmak istediklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda geçen yıl Türkiye'ye, Pakistan’ın bilim ve teknoloji alanında dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde yer alan National University of Science and Technology Üniversitesi’nden 15 öğrenci geldi. 1 ay bizimle kaldılar, staj yaptılar, havacılık ve uzay sanayinde gelişmeleri TUSAŞ’ın uzman mühendis kadrosundan birebir öğrenme fırsatı yakaladılar. Belki içlerinden bizimle çalışacaklar da olacak. Bizden de Pakistan'a gidenler oldu. Bu şekilde ileride önemli projelerde, karar noktalarında yer alacak Türk ve Pakistanlı gençleri bir araya getirerek, geleceğe yönelik adımlar attık."

Pakistan'ın ilk teknoparkı National Science & Technology Park'ın yakın zamanda açıldığını ve TUSAŞ'ın da burada yerini aldığını dile getiren Demir, "Pakistan'ın ilk teknoparkında yer alan ilk Türk savunma sanayisi şirketi olduk. Pakistan için çok önemli olan teknoparkın açılışını Pakistan Başbakanı İmran Han yaptı ve ofisimizi de ziyaret etti. Kendisine Pakistan'daki iş birliği olanakları ve yapmak istediğimiz projeler hakkında bilgi verdik. Teknoparkta yer alan 6 ülkeden biriyiz." dedi.

Bundan sonraki süreçte ofis aracılığıyla üniversitelerle iş birliği olanaklarını değerlendireceklerini anlatan Demir, işlerin yoğunluğuna göre ofiste çalışan sayısının da artırılacağını belirtti.

Demir, "Pakistan proje düzeyinde ortaklık yapabileceğimiz bir ülke. Belli aşamalarda onlarla devam edebiliriz. Bu ofis tüm süreçlere katkıda bulunacak." diye konuştu.

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