  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: Yılda iki kez hacamat yaptırın Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: Yılda iki kez hacamat yaptırın
Max Kruse bizden biri Max Kruse bizden biri
Uğurcan fırtınası Uğurcan fırtınası
Gelin arabasını düğün salonuna çekiciyle götürdüler Gelin arabasını düğün salonuna çekiciyle götürdüler
Cengiz: Haklı bir savaştayız Cengiz: Haklı bir savaştayız
'Orman’ın devamı değilim' 'Orman’ın devamı değilim'
İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu
Gurur veren zafer Gurur veren zafer
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: DEAŞ'tan en fazla zarar gören kesim Müslümanlardır AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: DEAŞ'tan en fazla zarar gören kesim Müslümanlardır
Fransa'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması Fransa'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi öldü Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 48. haftasında devam ediyor Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 48. haftasında devam ediyor
Altın taşıyan kuyumcuyu gasbettiler Altın taşıyan kuyumcuyu gasbettiler
Şanlıurfa'da traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek
Kanadalı 2 çocuk 310 milyon yıllık omurgasız sürüngen fosilleri buldu Kanadalı 2 çocuk 310 milyon yıllık omurgasız sürüngen fosilleri buldu
Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması
Büyük saygısızlık! UEFA'dan skandal karar Büyük saygısızlık! UEFA'dan skandal karar
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama
Mardin'de esnaf ve vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklarıyla destek Mardin'de esnaf ve vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklarıyla destek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımdan korkacak olsak harekatı başlatmazdık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımdan korkacak olsak harekatı başlatmazdık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 22:53:00 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:53:37

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde rekorlarla devam eden yeni yılların geleceğini söyledi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Bağlıkaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi.

TÜRSAB'ın yeni yönetim kurulunun göreve gelir gelmez 35 bölgedeki hizmet binalarını yenilemeye başladığını dile getiren Bağlıkaya, şehir merkezinde kalan, trafikte ulaşılması zor konumdaki binaları yenileyerek seyahat acentelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bunu yaparken turizmin başkenti Antalya'ya ayrıcalık tanıdıklarını vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'da farklı bir binamız oldu. Hizmetin yerelde daha güçlü olması düşüncesiyle geldik. İstanbul'dan Türkiye'nin her tarafındaki turizm hareketliliğini, seyahat acentelerini yönetmek kolay bir iş değil. Ülkenin 81 il ve 20 beldesinde organize olduk. Antalya'daki binamızı bütün seyahat acentelerine hizmet edecek merkez haline dönüştürdük. İçinde seminer ve toplantı salonlarımız var. Buranın verimli kullanılmasını istiyoruz. Antalya'da oldukça yoğun bir sezon geçiriyorsunuz.

Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek. Turizm ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Bağlıkaya, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ