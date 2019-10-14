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14 Ekim 2019 Pazartesi 12:59:51 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:00:55

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye'nin 2023 hedefi olarak koyduğu 75 milyon turist hedefini kaldırabilecek güçte olduğunu belirterek, "Sektör dinç ve dinamik. 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin kapasite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi olarak koyduğu 75 milyon turist hedefini kaldırabilecek güçte olduğunu belirterek, "Sektör dinç ve dinamik. 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız." ifadelerini kullandı. 

Bağlıkaya, AA muhabirine, Türk turizminin her yıl yeni rekorlar getireceğine inandığını söyledi.

İflas eden Thomas Cook'un açığını doldurabilecek değişik tur operatörleri ve pazar yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Bağlıkaya, sektörün bu iflası hissetmeden gelecek yıl da önemli bir artışla yoluna devam edeceğini belirtti.

Avrupa'da 800 milyona yakın nüfus bulunduğunu, bu insanların tur operatörleriyle, paket turlarla seyahat etmeye alışkın olduklarını anlatan Bağlıkaya, ülkenin tamamına turist getirebilmek için tur operatörleri sisteminin devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

"Sektör olarak yeni turist rekorlarına hazırız"

Tur operatörlerinin teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, tur operatörlerine Türkiye'yi tercih etmelerini sağlayacak imkanların sunulması gerektiğini ifade etti.

Turizm sektörünün zinde olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Ülkemizde dünya ile rekabet edebilecek en önemli sektör turizm. Turizm, stratejik bir sektör. Cari açığın neredeyse tamamını kapatabilecek bir döviz girdisine sahip olma potansiyeli var. Bunu da çok yakında gerçekleştirecek." diye konuştu.

Bağlıkaya, sektör olarak yeni turist rekorlarına hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Turizmde artık hem sezonu uzatmalıyız, hem de pazar çeşitliliğini artırmalıyız. Türkiye kapasite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi olarak koyduğu 75 milyon turist hedefini kaldırabilecek güçte. Sektör dinç ve dinamik. 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız. Ürünümüz çok güzel. Operatörlerimiz son derece iyi. Bütün pazarlarda inanılmaz işler yapılıyor. Konaklama sektörümüz yeni. Hizmet kalitemiz belli. Fiyat kalite dengesine baktığımızda Avrupa'da bizimle rekabet edebilecek başka bir ülke yok. Hedefleri inşallah daha yüksek gelirli döviz girdisiyle tutturabiliriz."

(AA)

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