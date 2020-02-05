TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler: Türk turizmi Çin'den kaynaklı açığı kapatabilecek potansiyele sahip

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının bir an önce çözüme kavuşmasını dilediklerini söyledi.

Virüsün aşısının kısa sürede bulunacağına inandığını belirten İşler, salgın nedeniyle Çin'in ekonomisinin de etkilendiğini aktardı.

Türk turizminin Çin'de parlayan bir yıldız olduğuna işaret eden İşler, şöyle konuştu:

"2020'de yaklaşık 500 bin Çinli turist bekliyorduk ancak koronavirüs nedeniyle bu rakama ulaşmamız zor gibi görülüyor. Türk turizmi Çin'den kaynaklı bu açığı kapatabilecek potansiyele sahip. Hatta bunu biz avantaja dönüştürebiliriz. Çin'in durumundan dolayı Malezya, Endonezya, Hong Kong gibi yerlere gidecek turistler rezervasyonları iptal edip bize gelebilir. Yine Çin'de yapılması planlanan ancak ertelenen doğal taş fuarına gidemeyenler de bize yönelecektir."

Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesinin önünde engel olmadığını vurgulayan İşler, sektörün emin adımlarla yoluna devam ettiğini, bakanlıkla da iş birliği içinde olduklarını söyledi.

(AA)