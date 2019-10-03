  • Bist 100
    104275
  • Dolar
    5,6975
  • Euro
    6,2466
  • Altın
    274,9720
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nahçıvan Anlaşması 10. yılında tarihi dönemeçte Nahçıvan Anlaşması 10. yılında tarihi dönemeçte
AUZEF kayıt yenileme dönemi devam ediyor: AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme dönemi devam ediyor: AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara
Yeşilçam'ın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyor Yeşilçam'ın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyor
Etnospor kapılarını açtı Etnospor kapılarını açtı
Rusya'da tramvaylar kafaya çarpıştı! Rusya'da tramvaylar kafaya çarpıştı!
Ryan Babel’in Galatasaray macerası sancılı başladı Ryan Babel’in Galatasaray macerası sancılı başladı
Parion'un bin 850 yıllık sahnesinde 'bulmaca' çözüldü Parion'un bin 850 yıllık sahnesinde 'bulmaca' çözüldü
Performansı eleştirilen Belhanda'nın istatistikleri de yerlerde Performansı eleştirilen Belhanda'nın istatistikleri de yerlerde
CSO'nun 'yeni sezonu' yıldızlar geçidi olacak CSO'nun 'yeni sezonu' yıldızlar geçidi olacak
Trabzonspor Basel maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Trabzonspor Basel maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor Basel maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Trabzonspor Basel maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi
EPDK promosyon sektörünü mutlu etti EPDK promosyon sektörünü mutlu etti
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye devam edecek MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye devam edecek
TÜRKPATENT Başkanı Asan: Yöresel ürünlerden daha çok katma değer üretmeye odaklanmalıyız TÜRKPATENT Başkanı Asan: Yöresel ürünlerden daha çok katma değer üretmeye odaklanmalıyız
Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı
Avrupa devlerinin scoutları, PSG maçında Luyindama ve Muslera'ya hayran kaldı Avrupa devlerinin scoutları, PSG maçında Luyindama ve Muslera'ya hayran kaldı
Türkiye Varlık Fonu'ndan enerji sektörüne yatırım planı Türkiye Varlık Fonu'ndan enerji sektörüne yatırım planı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti
İş yaparken en büyük risk mali krizler İş yaparken en büyük risk mali krizler
Cem Kınay: Her şey dahil paketini, kültür turizmiyle birleştirmeliyiz Cem Kınay: Her şey dahil paketini, kültür turizmiyle birleştirmeliyiz
Merkez Bankasının 88 yıllık serüveninde 'milli' ve 'bağımsız' adımlar Merkez Bankasının 88 yıllık serüveninde 'milli' ve 'bağımsız' adımlar
Bir röportajın film gibi hikayesi Bir röportajın film gibi hikayesi
Hazal Kaya kaç aylık hamile? Hazal Kaya ne zaman kiminle evlendi? Hazal Kaya kaç aylık hamile? Hazal Kaya ne zaman kiminle evlendi?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 12:14:56 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:15:58

TÜRKPATENT Başkanı Asan: Yöresel ürünlerden daha çok katma değer üretmeye odaklanmalıyız

TÜRKPATENT Başkanı Asan, coğrafi işaretlerden daha çok katma değer üreterek ekonomik kazanç elde edilmesine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, AA muhabirine, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde fikri mülkiyet konusunun ağırlıklı yer aldığını anımsattı.

Katma değerli üretimi teşvik etmak amacıyla Türkiye'nin fikri mülkiyet altyapısı ve uygulamaya yönelik kurgusunun milli teknoloji hamlesinin önemli bileşeni olarak ilgili kuruluşlarla TÜRKPATENT koordinasyonunda güçlendirileceğini anlatan Asan, açık bilim, açık inovasyon ve açık kaynak yazılımlarıyla dünyada fikri mülkiyet yaklaşımlarının değişime uğradığını söyledi.

Fikri mülkiyetle ilgili hedeflerin uygulanması için gerekli durumlarda yasal düzenleme yapılabileceğini vurgulayan Asan, "Türkiye için stratejik görünen, kamu fonlarıyla desteklenen girişimlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkede kalması için önlemler geliştirilecek. Örneğin Türkiye'de değerli bir patent geliştirildi. Mülkiyet hakkı kişiye ait olduğu için onu yurt dışına satabiliyordu. Devlet bunun önüne geçmek için çalışacak. Ürünlerin Türkiye'de ticarileştirilmesi için faaliyet yürütecek. Türkiye'de üretilen fikri mülkiyetin ülkede kalması için devlet, teşvik mekanizması oluşturacak. Kişiye yurt dışında daha cazip lisans ve ortaklık teklifleri sunacak." ifadelerini kullandı.

"Patentler raflardan indirilecek"

Asan, kamu kurum ve kuruluşlara ait patent ve faydalı modellerin envanterinin çıkarılacağını ve özel sektörün bunlardan faydalanması için düzenleme yapılacağını belirterek, TÜBİTAK, ETİ Maden gibi kurumların projelerle ortaya çıkan patentlerinin raflardan indirilerek, ekonomiye katkı sağlanmasının planlandığını belirtti.

Bu yeni sistemle devletin söz konusu patentlerinin özel sektöre verilerek ticarileşmesinin hedeflendiğini aktaran Asan, bununla istihdam alanı yaratılacağını dile getirdi.

Asan, üniversitelerdeki fikri mülkiyet yönetim kapasitesini artırmak için sahip oldukları fikri mülkiyetlerinin pazarlanmasına yönelik mevzuat iyileştirilmesi yapılacağını bildirdi.

"AB ile çalışma yürütüyoruz"

Asan, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde fikri mülkiyetle ilgili hedeflerin hayata geçirilmesi için uygulayıcı kurum olarak aktif çalışacaklarını vurgulayarak, "Avrupa Birliği'nde (AB) 3 tane tescillenmiş coğrafi işaretimiz var. 15 tane işlemleri devam eden var. Bunlar dışında, normal tescil dışında, AB ile çalışma yürütüyoruz. AB'nin 20 ürününün Türkiye'de tescil yapılması, bizim 20 ürünümüzün de AB'de tescil yapılması için çalışıyoruz. Karşılıklı 20'şer ürün tescil edilecek. Bunun için bürokrasinin azaltıldığı bir süreç planlanıyor. Nisan 2020'ye kadar bunu bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin coğrafi işaretlerden nasıl daha çok katma değer üreterek ekonomik kazanç elde edeceğine odaklanması gerektiğinin altını çizen Asan, şunları kaydetti:

"Bunun yolu, coğrafi işaretlerin markalaşması, denetiminin iyi yapılarak, ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtımın yapılmasından geçiyor. Coğrafi işaretlerin pazarlanması için Coğrafi İşaretler Pazarlama Stratejisi Belgesi çıkarılarak, güçlendirilmiş coğrafi işaretlerimizi pazarlamalıyız. Uygun bir Coğrafi İşaretler Pazarlama Stratejisi Belgesi hazırlanarak, en kısa yoldan uluslararası alanda nasıl daha fazla yer alırız, bunun strateji belgesiyle açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyor."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ