Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında müthiş artış

  • Bist 100
    96696.8
  • Dolar
    5,8336
  • Euro
    6,4571
  • Altın
    286,8800
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan
KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü? KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü?
Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu
Tunceli'de teröristlere ağır darbe Tunceli'de teröristlere ağır darbe
Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı
Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir? Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir?
Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı
KKTC tarihi bir gün yaşadı: 45 yıl sonra ziyarete açıldı KKTC tarihi bir gün yaşadı: 45 yıl sonra ziyarete açıldı
Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi
Göztepe'de Aleksic olmadı, rota Mendoza'ya döndü Göztepe'de Aleksic olmadı, rota Mendoza'ya döndü
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Biz Quaresma ile anlaştık Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Biz Quaresma ile anlaştık
Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak
THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi
KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir? KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir?
Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler... Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler...
Gary Medel, Bologna'da Gary Medel, Bologna'da
Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor
Gübrede 60 ülkeye ihracat Gübrede 60 ülkeye ihracat
Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi
Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:12:51 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:30:51

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında müthiş artış

Türkiye'yi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.

Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'ye söz konusu dönemde, yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.

Bu yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.

3 MİLYON 752 BİN 437 RUS GELDİ

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, temmuzda yüzde 16,2 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14,06 artışla ikinci, İngiltere yüzde 19,78 artışla üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi.

Türkiye'yi temmuzda 1 milyon 43 bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 bin 44 İngiliz ziyaret etti.

Rusya Federasyonu, 7 aylık verilerde de yüzde 14,54 artışla birinciliği korudu.

Ocak-Temmuz 2019 dönemininde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu'nun ardından Almanya yüzde 15,04 artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 23,5 artışla üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi.

Türkiye, yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşını ağırladı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ