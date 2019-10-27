Türkiye'yi seçen Volkswagen'den 'Türk' atağı!

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, fabrika yatırımı için geçen ay Manisa'da şirket kuran Alman otomotiv devi Volkswagen’den yeni bir hamle geldi.

Şirketin BMW’nin ABD Tedarik ve Satın Alma Direktör Yardımcısı Murat Aksel’i transfer etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Aksel’'n 2020’de Volkswagen’in Almanya’daki merkezinde 'Binek Araç Satın Alma Başkanı' olarak göreve başlayacağı konuşuluyor.

Alman basınına da yansıyan iddialara göre, eski bir BMW yöneticisi olan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, rakip markadan transfer atağını sürdürüyor. Diess’in son olarak BMW’nin ABD yöneticilerinden Murat Aksel'i Volkswagen’e transfer etmek için harekete geçtiği ifade ediliyor.

BMW’den istifa ettiği iddia edilen Aksel’in, 2020’nin yaz aylarında Almanya’nın Wolfsburg şehrine taşınarak, VW’deki yeni görevine başlaması bekleniyor.

Dünya'ya konuşan VW'ye yakın kaynaklar iddiaları doğrularken, konuyla ilgili BMW tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Volkswagen, uzun süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, geçen ay da Manisa Merkezli Türkiye birimini kurmuştu. Barış Pınarı Harekatı sonrası Alman marka yatırım kararını askıya alsa da Volkswagen üst yöneticilerinden Andreas Tostmann, yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını açıklamıştı.