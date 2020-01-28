Piyasaların korona ile imtihanı!

Çin’de koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülkede yeni yıl tatili 2 Şubat’a kadar uzatıldı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirirken 3000'e yakın kişide hastalık tespit edildi. Virüs az sayıda da olsa ABD'den Avustralya'da da görüldü. Tehlikenin boyutunun büyük olması nedeniyle dünya piyasaları da durumdan olumsuz etkilendi. Piyasaların koronavirüs ile imtihanında petrol sınıfta kaldı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3'ü aşan değer kaybı ile 60 doların altına indi ve son 1 yılın en düşük seviyesine 58,66 dolara kadar geriledi. Dün Asya piyasaları güne satıcılı başladı ve gün boyunca bu seyrini sürdürdü. ABD'de endeksler güne düşüşle başladı. İlk işlemler Dow Jones endeksinde yüzde 1,65 azalışla 28.523,55 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 kayıpla 3.244,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 9.131,19 puan seviyelerinde gerçekleşti.

GÜVENLİ LİMANA KAÇIŞ

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de güvenli liman algılamalarına bağlı olarak %1,64 ile son 3 ayın en düşük seviyelerine geri çekildi. Aynı vadeli Alman tahvillerinin faizi altı ayın en uzun yükseliş dönemini gerçekletirdi ve İngiltere tahvil faizleri Ekim'den beri en düşük seviyesine indi. Ancak analistler, koronavirüs salgınının 2003'teki SARS salgınından bu yana Çin'den çıkan en korkutucu hastalık olduğunu belirtiyor. Analistlere göre Çin ekonomisi için iç tüketimin günümüzde 2003'e oranla daha önemli hale gelmiş durumda. Bu sebeple korona virüsün ekonomik etkilerinin SARS'ın etkilerine göre daha şiddetli olabileceği belirtiliyor. Analistler, 2003'te yüzde 4.1 olan Çin ekonomisinin dünya ekonomisindeki payının bugün yüzde 18'i aşmış durumda olduğuna da vurgu yapıp, koronavirüsün, küresel ekonomiyi SARS'tan daha fazla zorlayabileceğine de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞABİLİR

İç piyasada ise daha temkinli bir seyir dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yurt dışı borsalara paralel haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks, açılışta yüzde 1,17 azalarak 120.711,70 puana kadar düştü. Gün ortasında düşüş gelen alımlarla durdu ve endeks yeniden 121 bin 653 puana kadar yükseldi. Ama alımlar günün ikinci yarısına taşınmadı. İkinci seansın sonlarına doğru endeks yeniden yönünü aşağı çevirdi. Böylece borsada gün içi görülen en düşük seviye 120 bin olarak kayıtlara geçti. Teknik olarak endekste 122 bin 500 direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 120 bin 600 desteği öne çıkıyor. Tahvil-bono faizlerinde de dün yukarı yönlü eğilimlerin sınırlı kaldığı gözlendi.

ALTINDA DİRENÇ SEVİYELERİ ÖNEMLİ

Dolar/TL kuru ise haftaya 5.95 seviyesinden başladı ve gün boyu bu seviyelere yakın işlem gördü. Analistler, Türkiye’nin ilk etapta virüsten en az etkilenen ülke olduğunu dile getiriyor. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de cari açığı aşağıya çekici etkisiyle Türkiye’ye olumlu etki edeceği söyleniyor.

Virüsün etkileriyle sert düşen piyasalarda yatırımcının kendini korumak için tercih ettiği yatırım aracı ise altın oldu. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0.7 artışla 1585 dolara yükseldi. Portföylerdeki altın yatırımları da arttı. Analistler altının ons fiyatında ilk direnç seviyesinin 1585 seviyesinin üstünde tutunması durumunda 1595 olduğunu dile getiriyor. Ons fiyatındaki artışla altının gram fiyatının da içeride sabah saatlerinde 303 lirayı aştığı gözlendi. Gün boyunca işlem gördüğü ağırlıklı seviye ise 302 lira olarak dikkat çekti.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Yeni haftada jeopolitik gelişmeler ve yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek. FED’in bugün ve yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısının yanı sıra ABD’de büyüme, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve dış ticaret başta yoğun veri gündemi izlenecek. ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato’daki duruşmaları kapsamındaki haber akışı da piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Risk algısına negatif yansıyan bu süreçte, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da yarın yapacağı görüşmeden önce “Yüzyılın Anlaşması” planını açıklayacağını duyurması gündemin odağını değiştirdi. Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamasının ardından konuya ilişkin gelişmeler de takip edilecek.

(Yeni Şafak Gazetesi)