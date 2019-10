Türkiye'yi iş yapma kolaylığında üst sıralara taşıyan adımlar

Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) 15 yılda 60 basamak yükselerek 33'üncü sıraya yerleşirken, hükümetin ve ekonomi yönetiminin yasal düzenlemeleri ve yapısal reformları bu gelişmede etkili oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dünya Bankası tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi, üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz ediyor.

Analiz kapsamında, "iş kurma", "işçi alımı", "yer temini", "finansmana erişim", "gündelik faaliyetlere ilişkin ödemeler" ve "güvenli bir iş ortamında faaliyet gösterme" ana konu başlıkları altındaki "iş gücü piyasası düzenlemesi", "inşaat izinlerinin alınması", "elektrik temini", "tapu kaydı", "kredi temini", "küçük yatırımcıların korunması", "vergi ödemesi", "dış ticaret", "sözleşmelerin icrası" ve "şirket tasfiyesi" göstergeleri inceleniyor.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi, her bir konu başlığına ve alt başlıkların her birine eşit ağırlık vererek basit bir yöntem kullanılarak hesaplanıyor. Bu işlemler sonucunda her bir ülke için sıfırdan 100'e kadar bir puan belirleniyor. Sıfır en kötü performansa, 100 ise en iyi performansa işaret ediyor.

15 yılda 60 sıralık yükseliş

İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2006 yılında 93'üncü sırada bulunan Türkiye, 36 basamaklık yükselişle 2008'de 57'nci sıraya çıktı. Sonraki yıllarda endeks sıralamasında iniş ve çıkışlar gerçekleşti.

Özellikle son 4 yılda hükümetin ve ekonomi yönetiminin yaptığı hukuki düzenlemeler ve iş ortamını iyileştirici çalışmalar, Türkiye'nin endekste tekrar üst sıralara çıkmasını sağladı.

Bu kapsamda, şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları başta olmak üzere çok sayıda düzenleme hayata geçirildi.

Türkiye, Dünya Bankasının 2017 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 69'uncu sırada bulunurken, 2018 endeksinde 60'ıncılığa, bu yıla ilişkin endekste de 43'üncü sıraya yükseldi. Bankanın 2020 raporunda ülke, 10 sıra daha yükselerek 76,8 puanla 33'üncü sıraya yerleşti.

Böylece Türkiye, son 15 yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında 60 basamak yükselerek, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunan bir ülke konumuna geldi.

Türkiye'yi endekste üst sıraya taşıyacak eylem planları



Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) eylem planı kapsamında, "çalışma hayatı", "vergi, finansman ve teşvikler", "yatırım yeri, çevre ve imar izinleri", "Ar-Ge, katma değerli üretim ve sertifikasyon", "ticaret", "enerji ve madencilik" ve "yatırım ortamı çerçeve konular" ve "altyapı" alanlarında yapılacak düzenlemeler, iş yapmayı kolaylaştıracak.

Kadın istihdamına yönelik teşvikler, yenilikçi teknolojilerin desteklenmesi, dijital dönüşümün sağlanması, teşvik sisteminin yeniden değerlendirilmesi, yatırım yerlerinin belirlenmesi için gerekli olan coğrafi verilere erişimin tek bir noktadan sağlanması, yüksek teknoloji üreten milli firmalara finansman sağlayacak risk sermaye fonu oluşturulması, yatırım izinlerinin basitleştirilmesi ve gümrük kapılarında, yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin Türkiye'de üretiminin sağlanması gibi adımlar Türkiye'yi İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde üst sıralara taşıyacak.

