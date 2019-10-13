Türkiye'ye yatırım yağmuru

Türkiye'ye ocak-ağustos döneminde 4 milyar 282 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapıldı. Doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükseldi. Bölge bazında incelendiğinde 8 aylık dönemde en fazla yatırım 2 milyar 252 milyon dolarla Avrupa'dan gelirken, Türkiye, Asya'dan 1 milyar 693 milyon dolar, Amerika'dan 306 milyon dolar ve Afrika'dan 31 milyon dolarlık doğrudan yatırım çekti.

% 50’Sİ AVRUPA'DAN

Bu dönemde, Türkiye'ye doğrudan yatırımların yüzde 52,6'lık kısmı Avrupalı, yüzde 39,5'lik bölümü Asyalı, yüzde 7,2'lik kısmı Amerikalı ve yüzde 0,7'si Afrikalı yatırımcılar tarafından yapıldı. Türkiye, geçen yılın ocak-ağustos döneminde Avrupa'dan 2,7 milyar, Asya'dan 885 milyon, Amerika'dan 227 milyon ve Afrika'dan 1 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

REKOR SEVİYEDE ARTTI

Veriler, Asyalı yatırımcıların ağustos sonundaki Türkiye'ye doğrudan yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91'lik artış kaydettiğini, aynı dönemde Avrupa'dan gelen yatırımların ise yüzde 16,8'lik azalış yaşandığını ortaya koydu. Bu sonuçlarla Asya, Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider konumda bulunan Avrupa ile aradaki makası oldukça kapatmış oldu.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

Türkiye, ağustos sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı İngiltere, Katar, Azerbaycan, Hollanda ve Japonya'dan çekti. İngiltereli yerleşiklerden Türkiye'ye 696 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, bu rakam toplam doğrudan yatırımların yüzde 16,3'ünü karşıladı. Katar'dan 569 milyon, Azerbaycan'dan 564 milyon, Hollanda'dan 458 milyon ve Japonya'dan 304 milyon dolarlık yatırım geldi.

GÖZDE SEKTÖR TOPTAN VE PERAKENDE

Yurt dışındaki yerleşiklerin ağustos sonu itibarıyla Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı toptan ve perakende ticaret sektörü aldı. Söz konusu alanda yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımları 721 milyon dolara ulaşırken, bu da toplam yatırımların yüzde 16,8'ine tekabül etti. Toptan ve perakende ticaret sektörünü, 421 milyon dolarla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 419 milyon dolarla kimyasal ürünler imalatı ve 410 milyon dolarla holding faaliyeti şirketleri takip etti.