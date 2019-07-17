Türkiye'nin en büyük dış yatırım aldığı ülke olan Hollanda'da iş dünyasının Türkiye'ye yönelik yatırımlarının daha da artırılması hedefleniyor. Bu amaç çerçevesinde Hollanda Türk İşadamları Derneği'nin (HOTİAD) bünyesinde oluşturulan, Hollanda - Türkiye Ticari İşbirliği Merkezi (HOTTİM) “Türkiye'ye Yatırım Seferberliği” başlatıldığını açıkladı.

1.2 trilyon euro

Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunmayı, Türk mallarının yurtdışında pazarlama ve ihracat olanaklarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan HOTTİM Başkanı Adnan Büyükbilgin, “Türkiye'nin Hollanda'nın toplam dış yatırımlarından aldığı pay, yalnızca yüzde 1.91 düzeyinde. Hollanda’nın toplam yabancı yatırım stokunun 1 trilyon 256 milyar euro dolayında olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’nin bundan çok daha fazla yararlanabilme olanağı da ortadadır” dedi.

9 stratejik sektör

HOTTİM bünyesinde yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'ye yönelik yatırımlarda odaklanılacak “öncelikli sektörleri” belirlediklerinin altını çizen Büyükbilgin, bu sektörleri şöyle sıraladı: “Sağlık, tarım, gıda ve hayvancılık, bilişim, kimya, yaratıcı endüstriler, enerji /yenilenebilir enerji, havacılık ve uzay, yüksek teknoloji endüstrileri, su yönetimi, gemicilik ve denizcilik.”