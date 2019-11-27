Türkiye'ye sınıf atlatacak bir müjde daha: T-70 Genel Maksat Helikopteri ilk kez hangardan çıkartıldı

  • Bist 100
    106040
  • Dolar
    5,7660
  • Euro
    6,3496
  • Altın
    269,6430
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Türkiye'nin hikayesi üretimle ihracatla yazılacak İş Bankası Genel Müdürü Bali: Türkiye'nin hikayesi üretimle ihracatla yazılacak
BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme
286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmuştu! Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmuştu! Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak
Kardeşi beyin kanaması geçirdi Kardeşi beyin kanaması geçirdi
Meksika'da yaklaşık 9 ton uyuşturucu madde bulundu Meksika'da yaklaşık 9 ton uyuşturucu madde bulundu
'Platonik aşk' dehşetini böyle anlattı: Sanki yakalasa her şeyi yapacak gibiydi 'Platonik aşk' dehşetini böyle anlattı: Sanki yakalasa her şeyi yapacak gibiydi
Abdullah Avcı, yönetimden Gedson Fernandes'i istedi Abdullah Avcı, yönetimden Gedson Fernandes'i istedi
Trakya'da doğalgaza 'çeyrek' kaldı Trakya'da doğalgaza 'çeyrek' kaldı
Trabzonspor'dan Nazım Sangare için sürpriz teklif Trabzonspor'dan Nazım Sangare için sürpriz teklif
Galatasaray, Emre Mor'un oyuna girdiği dakikalardan sonra gol yiyor! Galatasaray, Emre Mor'un oyuna girdiği dakikalardan sonra gol yiyor!
Mehmet Ekici'ye geri dönüş yolu açıldı Mehmet Ekici'ye geri dönüş yolu açıldı
Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ı bedavaya kadrosuna katıyor Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ı bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Luyindama'nın yerine Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı Galatasaray, Luyindama'nın yerine Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Tescilli güzele trende taciz! Yıllar sonra itiraf edebildi... Tescilli güzele trende taciz! Yıllar sonra itiraf edebildi...
Ali Koç, Ersun Yanal'ı uyardı: Bir an önce toparlanmamız gerek Ali Koç, Ersun Yanal'ı uyardı: Bir an önce toparlanmamız gerek
Türkiye'ye sınıf atlatacak bir müjde daha: T-70 Genel Maksat Helikopteri ilk kez hangardan çıkartıldı Türkiye'ye sınıf atlatacak bir müjde daha: T-70 Genel Maksat Helikopteri ilk kez hangardan çıkartıldı
Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Paulo Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Paulo Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı
Ekrem İmamoğlu, HDP/PKK ve uzantıları ile ittifakın diyetini ödüyor: Teröre destek veren işi kaptı Ekrem İmamoğlu, HDP/PKK ve uzantıları ile ittifakın diyetini ödüyor: Teröre destek veren işi kaptı
Brent petrolün varili 63,06 dolar Brent petrolün varili 63,06 dolar
Selin Ciğerci eşinin ayak parmaklarını öptü, sosyal medya altüst oldu Selin Ciğerci eşinin ayak parmaklarını öptü, sosyal medya altüst oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 09:51:48 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:53:57

Türkiye'ye sınıf atlatacak bir müjde daha: T-70 Genel Maksat Helikopteri ilk kez hangardan çıkartıldı

TUSAŞ tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı. Haberi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

Türkiye, son yıllarda yaptığı teknolojik hamlelerin karşılığını almaya devam ediyor. 
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili bir müjde daha verdi.
 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı.
 
Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.
 
Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.
T-70 Helikopteri Özellikleri
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
 
Azami Kalkış Ağırlığı
 
9,979 kg
 
22,000 lbs
 
Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil)
 
10,659 kg
 
23,500 lbs
 
Azami Harici Yük
 
4,082 kg
 
9,000 lbs
 
Kabin Genişliği
 
2.14 m
 
7.0 ft
 
Kabin Yüksekliği
 
1.37 m
 
4.5 ft
 
Kabin Alanı
 
8.18 m2
 
88 ft2
 
Kabin Hacmi
 
11.22 m3
 
396 ft3
 
PERFORMANS:
 
Azami Seyir Hızı*
 
296 km/sa
 
160 kt
 
Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) **
 
4,572 m
 
15,000 ﬅ
 
Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) **
 
3,353 m
 
11,000 ﬅ
 
Servis Tavanı**
 
6,096 m
 
20,000 ﬅ
 
T70 GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ PROGRAMI
 
Program kapsamında, TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri'nden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecektir. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü)
 
Proje kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ