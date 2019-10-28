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28 Ekim 2019 Pazartesi 08:58:13 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:52:52

Türkiye'ye siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama

İçerisinde birçok banka telefon şirketlerinin bulunduğu Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden de bazı sitelerde erişimde büyük sorun oluştu. Saldırılara ilişkin Türk Telekom ve Garanti Bankası'ndan son dakika açıklaması yapıldı.

27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. 

Türk Telekom’dan 27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili açıklama geldi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç’ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç açıklamada bulunmuştur:

 “Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.”

GARANTİ BANKASI, TÜRK TELEKOM VODAFONE VE TÜRKCEL'E SİBER SALDIRI

Yapılan saldırıların ağırlıklı olarak Garanti Bankası'nı hedef almış olduğu görülüyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.

Konuya ilişkin Garanti Bankası Twitter hesabından aşağıdaki mesaj paylaşıldı.


''SALDIRILAR BİREYSEL DEĞİL, ORGANİZE...''

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, yaşanan saldırıların bireysel olmadığına dikkat çekerek ''Türkiye'ye yoğun bir şekilde siber saldırı yapılıyor. 

Özellikle finans kuruluşlarını hedef alıyorlar. Bazı finans kuruluşlarının internet bankacılığında sorun yaşabilirsiniz. Panik yapmayın kısa süre içinde düzelecektir. Siber saldırılar; Amerika ve Rusya tarafından yoğun olarak geliyor. Amerika ve Rusya üzerinden gelen siber saldırılara şuan bazı Avrupa ülkeleri de katıldı. Bu siber saldırılar, bireysel hackerların yaptığı bir saldırı değil. Birileri korsanları organize etmiş.'' ifadelerini kullandı.

SALDIRILARI BU LİNKTEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır…

Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…”​​​

(İHA)

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