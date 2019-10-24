Türkiye'ye önemli ödül! Albayrak'tan ilk açıklama

  • Bist 100
    100977
  • Dolar
    5,7492
  • Euro
    6,4045
  • Altın
    275,4420
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı
Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor
Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı!
Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret! Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret!
Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme
'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür' 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür'
Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti
Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak
Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik
EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım
Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki? Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki?
CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı
Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor
Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım
Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü? Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi
Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var? Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Türkiye'ye önemli ödül! Albayrak'tan ilk açıklama Türkiye'ye önemli ödül! Albayrak'tan ilk açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 12:19:16 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:21:35

Türkiye'ye önemli ödül! Albayrak'tan ilk açıklama

Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığının, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli." dedi.

Uluslararası sermaye piyasaları hakkında periyodik olarak piyasa değerlendirmesi, rapor, makale, röportaj gibi şekilde yayınlar hazırlayan ve alanında en itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital (eski adıyla Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığının borç yönetimi birimini, "Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi" seçti.

Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim olarak değerlendirildi.

Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. Sonuçta en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu bildiren Albayrak, "Bu, her anlamda elimizi güçlü tutuyor. Bu gücümüzü koruyarak, kazanımlarımızı muhafaza ederek hedeflerimize ilerleyeceğiz." dedi.

Albayrak, yaşanan olağanüstü oynaklık dönemi boyunca, tüm ekiple yatırımcıların nasıl tepki vereceğini öngörmek için hatasız bir projeksiyon ortaya koyduklarını ve fon sağlamak konusunda en uygun pencerelerden faydalandıklarını dile getirerek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Olumsuzluklara rağmen başarılı borçlanma

GlobalCapital'ın ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, "Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Değerlendirmede, tüm zorlu süreçlere rağmen, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalara işaret edilerek, yatırımcılara verilen güçlü güvenin sürecin kolaylıkla atlatılmasını sağladığı bildirildi. 

Değerlendirmede, Türkiye ile ilgili uluslararası piyasalarda yer alan olumsuz gündemlere, ağustos ayından sonra devam eden zorlu süreçlere rağmen piyasalardan en iyi koşullarda, en iyi enstrümanla 2018'de 7,7 milyar dolar, 2019'da avro, dolar ve sukuk piyasalarından toplam 8,7 milyar dolarlık finansman sağlandığı vurgulanırken, bu sayede Türkiye'nin projeksiyonların altında bir faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ