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24 Ekim 2019 Perşembe 15:56:17 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:57:04

'Türkiye'ye inanıyoruz uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız'

Fraport AG CEO’su Schulte, "20 yıldır Türkiye pazarındayız. Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyoruz, Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız." dedi.

Uluslararası havalimanı işletmecisi Fraport, Türkiye pazarındaki 20'nci yılını İstanbul'da, Fraport AG CEO’su Stefan Schulte ve Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Sivil Havacılık (SHGM) Genel Müdürü Bahri Kesici'nin katılımıyla düzenlenen toplantıyla kutladı.

Fraport AG CEO'su Stefan Schulte, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı işletmesinin Fraport AG'nin ilk yurt dışı operasyonu olduğunu belirterek, 4 kıtada, 11 ülkede ve 30 havalimanında faaliyet gösterdiklerini anlattı.

20 yıldır Türkiye pazarında olduklarını hatırlatan Schulte, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyoruz. Refah düzeyinde, turizm sektöründe, havacılık sektöründe ülkenin ne kadar geliştiğini kendi gözlerimle gördüm. Havaalanları ve hava yolu şirketleri çok gelişti. Türkiye çok alanda, çok sayıda başarıya imza attı. Biz de şirket olarak Türkiye'de önemli başarılara imza attık.

Bugün yönettiğimiz varlıkların toplam değeri 8,3 milyar avronun üzerinde ve 2,5 milyon metrekarelik terminal alanımız var. 300 milyonun üzerinde yolcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye bizim için çok önemli bir lokasyon. 20'nci yılımız bitti ama umarım bir yıl 20 daha ve hatta daha fazlasını Türkiye'de kutlama imkanı bulacağız."

"Antalya, portföyümüzdeki en çok yolcu ağırlayan dördüncü havalimanı"

Stefan Schulte, 1999 yılının tamamında yolcu sayısı 5 milyona bile ulaşamayan Antalya Havalimanı'nın, 2018'de ağırladığı 32 milyon yolcu ile portföylerinde en çok yolcu ağırlayan dördüncü havalimanı olduğunu bildirdi.

Fraport'un bugüne kadar toplam 97 milyon Alman vatandaşının Antalya'ya uçmasına aracılık ettiğini aktaran Schulte, Antalya'nın, gösterdiği performans ile Fraport için önemli bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.

Schulte, "2003 yılında Avrupa'da 28'inci sırada yer alan Antalya, 15 adım yükselerek 13'üncü sıraya geldi. 1990'ların sonunda uçuş noktaları çok sınırlı olan Antalya'dan bugün 60 ülkede 118 hava yolu şirketi ile 254 uluslararası havalimanına karşılıklı uçuş yapılabiliyor." dedi.

Antalya Havalimanı'na bugüne kadar 450 milyon avronun üzerinde terminal yatırımı yapıldığını belirten Schulte, "Yaptığımız küçük yatırımları da dahil edersek bu rakam 500-600 milyon dolar civarında. 20 yıldır burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla burada bulunmak istiyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye pazarından çıkmayı hiç düşünmedik"

Fraport Türkiye Genel Müdürü Yılmaz, toplantı sonunda AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, 20 yıllık Türkiye pazarından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, pazardan çıkmayı hiçbir zaman düşünmediklerini söyledi.

Bundan sonraki dönem için de Türkiye pazarına inandıklarını ifade eden Yılmaz, "Biz uzun vadeli yatırımcıyız ve uzun vadeli gelişmelere bakarız. Türkiye pazarı bizi ikna etti. Geçmiş 20 yılımıza bir 20 yıl daha katmak isteriz, fırsatları kolluyoruz." dedi.

Bu çerçevede İstanbul Havalimanı'na bakışlarını da değerlendiren Yılmaz, "Her projeyi, her teklifi biz ayrı ayrı değerlendirir, sonucuna göre hareket ederiz. Mevcut durumda İstanbul ile ilgili böyle bir şey söz konusu değil ama herhangi bir teklif olması durumunda her şeyi değerlendiririz. Global bir yatırımcıyız. Her yerde fırsatları kolluyoruz." diye konuştu.

(AA)

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