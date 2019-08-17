Türkiye'ye süper reklam

Maç, tüm dünyada 200'e yakın ülkede canlı yayınlandı, yaklaşık 2 milyar kişi final karşılaşmasını ekranları başında izledi.

BÜYÜK BİR TANITIM FIRSATI

Bu dev organizasyon, Türkiye ve İstanbul için ise eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatı oluşturdu. Bu tarz uluslararası organizasyonlardaki reklam değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için bir milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu” dedi.

EKONOMİYE YARADI

38 bin kişinin final maçını stattan canlı izlediğini, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarın da maç için İstanbul'a geldiği bilgisini paylaşan Bağlıkaya, “Organizasyon 3 gün boyunca şehir ekonomisine ciddi bir katkı oluşturdu. 3 gün içinde yaklaşık 100 milyon euro’luk bir ekonomi oluştuğunu öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.