25 Aralık 2019 Çarşamba 14:26:13 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 14:36:38
Türkiye'nin yerli otomobilinde yeni bir gelişme daha
Türkiye'nin yerli otomobilinden yeni bir görsel paylaşım daha yapıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Türkiyenin Otomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin" açıklamasında bulunuldu
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