Türkiye'nin teknolojik devi Getir'e 38 milyon dolarlık uluslararası dev yatırım

Getir´e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz´in ardından Brezilya ve Türkiye´den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir, Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Getir´in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi´nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye´den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak" dedi.

"TAM BİR TÜRK LOKUMU"

Michael Moritz, Getir´in iş modelini "Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu" olarak tanımladı.

Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO´su Alex Ham da Getir´e ilişkin görüşlerini Financial Times´a şöyle paylaştı:

"Getir´e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye´de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum."

A turunun tamamlanmasıyla birlikte B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başlayan Getir, bu ek yatırımı yurtiçi büyümesini hızlandırmak ve dış pazarlara açılmak için kullanılacağını belirtti.

İlk olarak Londra´da kullanıcılarıyla buluşmayı amaçlayan şirketin öncelikli hedefleri arasında São Paulo, Paris ve Mexico City var.