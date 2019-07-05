Türkiye'nin standartları cezbediyor

Yaşam kalitesi, iş imkanı, finansal getiri, kültürel yapı ve benzeri değerleriyle Türkiye, dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. İstihdam kaynakları, yatırım imkanları ve yaşanabilirlik düzeyiyle yükselen değer olmayı sürdüren Türkiye, yabancıların en gözde yedinci ülkesi oldu.

163 ülke araştırıldı

HSBC Grubu’nun, ülkeleri, sunduğu olanakları, yaşam kalitesi, iş-özel yaşam dengesi, finansal getiri ve aile yaşamı bakımından incelediği “Expat Explorer” anket sonucuyla Türkiye, bir kez daha sağlam temellerini kanıtladı. 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünün alınarak gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si yaşam kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını belirtiyor.

Yaşam dengesi daha iyi

Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 52'si kariyerine, hobilerine veya ailesine odaklanmaya daha fazla zaman bulduğunu, yüzde 55'i daha iyi bir ev veya araba gibi isteklerini karşılayabildiğini, yüzde 69'u ise kendisini güvende hissettiğini ifade ediyor. Yabancı çalışanların yüzde 60'ı kendi ülkelerine kıyasla Türkiye'de iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu belirtiyor.

İmkanlar çok fazla

Bununla birlikte yabancı çalışanların yüzde 59'u Türkiye’de daha fazla seyahat ettiğini, yüzde 57'si yeni bir beceri öğrendiğini kaydediyor. Yüzde 72'si, yaşadıkları şehrin mimari, tarihi ve kültürel doku açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte, yüzde 63'ü yaşadıkları şehrin seyahat için merkezi konumda olduğunu, yüzde 59'u ise şehirde canlı bir kültürel hayat olduğunu belirtiyor.

'Burası iyi bir tercih'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, “HSBC Expat Explorer anketi, hem kariyerinde yükselmek isteyen hem de yüksek bir yaşam kalitesi arayışında olan yabancı çalışanlar için Türkiye'nin iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.