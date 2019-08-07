Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakc: Türk iş adamlarını Malezya'ya götürmek istiyoruz

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yeniden Asya" açılımı kapsamında Malezya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandırmak istediklerini belirterek "Türk iş adamlarını Malezya'ya götürmek istiyoruz. Oradaki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Kavakcı, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Malezya ve Türkiye iki kardeş ülke." diyen Kavakcı, ancak bu kardeşliğin tam anlamıyla ekonomik ilişkilere yansımadığına işaret etti.

Kavakcı, Çavuşoğlu’nun konferansta duyurduğu "Yeniden Asya" açılımı kapsamında Malezya ile Türkiye yakınlaşmasına hız kazandırmak istediklerini kaydetti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in de Türkiye'ye gelişinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kavakcı, "Mahathir, Türkiye'yi çok önemseyen bir lider." diye konuştu.

Kavakcı, iki ülke arasındaki dayanışmanın kazan kazan formülüyle, birlikte gelişme ve büyümeyi hedefleyen anlayışla ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

"İkili ticareti yeni seviyelere çıkarmak istiyoruz"



İkili ticarette Türkiye aleyhine ticaret açığı olduğunu söyleyen Kavakcı, "Biz hem burada bir denge oluşturmak istiyoruz, yani Türk iş adamlarını Malezya'ya götürmek istiyoruz, oradaki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz hem de karşılıklı dengeyi sağlarken bunu yeni seviyelere çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kavakcı, ikili ticarette dengeyi sağlamak için en önemli araçlardan birinin serbest ticaret anlaşması olduğunu belirterek bu anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra kur dengesizliğinin getirdiği olumsuzluklardan kurtulmak amacıyla takas yoluyla ticaret yoluna gitme çalışmaları üzerinde de yoğunlaştıklarını anlatan Kavakcı, "Malezya özellikle palm yağı konusunda dünyada Endonezya ile beraber en önemli üretici. Bizim de bu anlamda makineden tutun da birçok alanda, endüstriyel anlamda kimyasal üretiminde kullandığımız bu yağı aldığımız bir ülke." diye konuştu.

Kavakcı, elektronik ihracatı ve ithalatı ile teknolojik gelişim konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak "Malezya ile muhakkak surette beraber teknoloji üretimi, beraber bilgi üretimi temelinde bir dayanışma içinde yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisi konusunda Malezya’nın Türkiye'yi önemli bir örnek olarak gördüğünü anlatan Kavakcı, ileriki dönemde iki ülke arasında bu alanda da gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Büyükelçi Kavakcı, şunları kaydetti:

"Türkiye, Malezya toplumunda henüz yeni yeni tanınan bir ülke. Bizi umre, hac turizmi anlamında bilen bir ülke ama biz Türkiye’yi bunun da ötesine geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin sadece İstanbul’dan oluşmadığını, bir Anadolu, peygamberler ve dinler ülkesi, beşiği olduğunu, aynı zamanda turizmin farklı alanlarına açık bir ülke olduğunu, meyvesiyle, sebzesiyle, insanıyla, kültürüyle Asya toplumuna ve özel olarak da Malezyalılara kucak açtığını ifade ederek dört bir koldan çalışıyoruz."

(AA)