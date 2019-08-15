'Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik'

Bu yılın ocak-temmuz döneminde güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, bunlardan 2,5 milyonunun yurda girişi engellendi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması ile üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin yarattığı haksız rekabetten etkilenmemeleri adına yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Özellikle tüketicilere doğrudan sunulan, aralarında oyuncak, tıbbi cihaz, küçük ev aletleri ve cep telefonunun da yer aldığı birçok ithal ürün titizlikle denetleniyor.

Bu kapsamda 2019'un 7 ayında toplam 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetime tabi tutulurken, yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde bu ürünlerden uygunsuz ya da güvensiz bulunan 2,5 milyonunun ithalatı engellendi.

Denetimler neticesinde ithalatı engellenen ürünler arasında 359 bin tıbbi cihaz, 391 bin oyuncak ve 106 bin çift iş eldiveni, 375 bin aydınlatma cihazı, 593 bin adaptör/şarj cihazı, 53 bin otomotiv farı, 93 bin rulman, 185 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 21 bin el aletinin yanı sıra 974 ton inşaat çeliği yer aldı.

Risk esaslı olması nedeniyle denetimlerde ürünlerinde belli standardı elde etmiş ve bu anlamda geçmişteki performansları iyi olan firmalar yerine riskli firmalar ve ürünlere öncelik verildi.

Yaklaşık 6 yıl süren çalışmaların sonucunda en yüksek verimi sağlayan 2 şeker sorgumunun ıslahı yapılarak tohum üretimine başlandı. "Erdurmuş" ve "Uzun" ismi verilen şeker sorgumları Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillendi.

Cengiz Erdurmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorgumun Afrika'da insan, Avrupa ve diğer ülkelerde hayvan beslenmesi, Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde ise enerji üretimi için kullanıldığını söyledi.

BATEM olarak 1980'den itibaren sorgum üzerinde çalıştıklarını ancak 2013'ten sonra enerji bitkilerine yoğunlaştıklarını belirten Erdurmuş, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle yürütülen TÜBİTAK destekli projeyi tamamladıklarını bildirdi.

Dünya gen merkezlerinden getirdikleri genotiplerin adaptasyonunu sağladıklarını dile getiren Erdurmuş, şöyle devam etti:

"Şeker sorgumu biyoetanol üretiminde kullanılabilen bir bitki. Yüksek şeker miktarına sahip. En iyi adapte olan iki sorgum çeşidimizle tescile başvurduk. Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik. Dekar başına şeker verimi 750 kilogram, biyoetanol verimi 400 litre. Yani tarladan direkt biyoetanol üretilebilecek bir bitki. Toplam biyokütle verimi dekara 15 tonun üzerinde, yüksek verimliliğe sahip."

Erdurmuş, bitkiyi hasat ettikten sonra merdane yardımıyla öz suyunu çıkardıklarını ve mayalar yardımıyla fermantasyonunu yaptıktan sonra içeriğindeki şekerle biyoetanol elde ettiklerini anlattı.

Sorgumun Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebileceğine işaret eden Erdurmuş, Türkiye'nin kendi yakıtını üretebilmesi için çalışmanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Hiçbir ürünün yetiştirilemeyeceği yerlerde bile üretiliyor



BATEM tarla bitkileri bölümünden Doç. Dr. Şekip Erdal da Türkiye'de bu alandaki ihtiyacı karşılamak için çok sayıda materyal üzerinde çalışarak en verimli şeker sorgumunu geliştirdiklerini bildirdi.

2 çeşidi kayıt altına aldıklarını belirten Erdal, "Özel bir bitki, çevreye olumlu katkıları var. Üretiminde daha az gübre ve su kullanıyorsunuz. Hiçbir ürünün üretilemeyeceği yerlerde üretebiliyorsunuz. Yaygınlaştırılması gereken bir bitki." dedi.

Biyoetanol yakıt enerjisi anlamında bunu kullanacak firmalar bulunduğuna dikkati çeken Erdal, BATEM olarak tohumları üretmeye başladıklarını, protokoller çerçevesinde firmalara vereceklerini ifade etti.

(AA)