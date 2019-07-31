Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak

Prototipi geçtiğimiz ay Paris Airshow’da görücüye çıkan milli jet TFX’in motoru için dev firmalar yarışacak. Talipliler arasında, İngiliz Rolls-Royce ile motor geliştiren “TR Motor” firması öne çıkıyor. Projenin hızlanması ile birlikte farklı motor firmalarının da yarışa girmesi bekleniyor. Diğer İngiliz firmalarının, TFX’in motoru için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce ile Türk ortağı, 2018’in son günlerinde motor konusundaki teklifini Savunma Sanayii Başkanlığı’na sunmuştu.

Bu arada TFX projesinde; yeni nesil uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sürüyor.

(Türkiye Gazetesi)