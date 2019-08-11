Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 55 azaldı

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kurban nasıl pay edilmeli? Kurbanın hangi tarafı dağıtılır? Kurban nasıl pay edilmeli? Kurbanın hangi tarafı dağıtılır?
Gökyüzünde görsel şölen! 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek Gökyüzünde görsel şölen! 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek
Bakan kesin tarihi açıkladı! Türkiye Avrupa'ya açılan kapı olacak Bakan kesin tarihi açıkladı! Türkiye Avrupa'ya açılan kapı olacak
A101, BİM, ŞOK bayramda açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK bayramda açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün kaçta açılıyor?
Ege ile Akdeniz yerli ve yabancı turistle 'bayram' ediyor Ege ile Akdeniz yerli ve yabancı turistle 'bayram' ediyor
Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
Tarihin görkemli tanığı: Aspendos Tarihin görkemli tanığı: Aspendos
Aden'de son 24 saatteki çatışmaların bilançosu: 5 ölü, 119 yaralı Aden'de son 24 saatteki çatışmaların bilançosu: 5 ölü, 119 yaralı
Bangsamoro'da özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı Bangsamoro'da özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı
Ahmet Kural olaylı evden taşınıyor Ahmet Kural olaylı evden taşınıyor
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri: Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi güçleri geri çekiliyor Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri: Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi güçleri geri çekiliyor
Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
Sanayici 'yerli makine' için göreve hazır Sanayici 'yerli makine' için göreve hazır
Jeopolitik riskler merkez bankalarını muslukları açmaya zorluyor Jeopolitik riskler merkez bankalarını muslukları açmaya zorluyor
İŞ-KUR desteğiyle 1 milyon liralık ihracat yaptılar İŞ-KUR desteğiyle 1 milyon liralık ihracat yaptılar
Fatih'in eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı Fatih'in eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı
Batı Karadeniz'in Efes'i: Prusias ad Hypium Antik Kenti Batı Karadeniz'in Efes'i: Prusias ad Hypium Antik Kenti
Haccın İslam için önemi nedir? “Hac İslam’ın yapısını koruyan senelik toplantı” Haccın İslam için önemi nedir? “Hac İslam’ın yapısını koruyan senelik toplantı”
Değişik, hüzünlü, eğlenceli bayram mesajları! En anlamlı bayram mesajları yayında Değişik, hüzünlü, eğlenceli bayram mesajları! En anlamlı bayram mesajları yayında
Denizli'deki deprem bölgesinde buruk bayram Denizli'deki deprem bölgesinde buruk bayram
Arı zehrinin gramı 400 lira Arı zehrinin gramı 400 lira
Mısır'da bayram namazı kılındı Mısır'da bayram namazı kılındı
Her yıl Kurban Bayramı'nda binlerce ton et israf oluyor! Her yıl Kurban Bayramı'nda binlerce ton et israf oluyor!
Şehit Eren Bülbül ölüm yıldönümünde anıldı! Eren Bülbül kimdir, neden öldü? Şehit Eren Bülbül ölüm yıldönümünde anıldı! Eren Bülbül kimdir, neden öldü?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 11:43:46 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:46:01

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 55 azaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen Tarifeli Zirve Tırmanışı etkinliğine katılan doğaseverler, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinde yıldızlar altında yürüyüp güneşin doğuşunu izliyor.

Gece yıldızlar eşliğinde zirveye tırmanmak ve ardından güneşin doğuşunu izlemek isteyen doğaseverler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından 4 yıldır yaz döneminde hafta sonları gerçekleştirilen Tarifeli Zirve Tırmanışı etkinliğine katılıyor.

Profesyonel dağ rehberleri eşliğinde yapılan tırmanışa, genci ve yaşlısıyla her yaştan doğasever katılabiliyor.

Tekir bölgesinde toplanan katılımcılar, ilk olarak Erciyes AŞ'nin 2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında konaklıyor. Burada bir süre dinlenen katılımcılar gece saatlerinde tırmanışa başlarken yıldızlar eşliğinde yürüyüp güneşin doğuşunu zirvede izleme imkanı buluyor.

Erciyes AŞ Sportif Faaliyetler Şefi Ali Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaktan bunalan ya da zirve tırmanışı yapmak isteyen doğaseverlere 4 yıldır bu hizmeti verdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara her türlü imkanı sunduklarını belirten Karakulak, şunları kaydetti:

"Saat 13.00'te buluşarak kamp alanına hareket ediyoruz. Kamp alanına ulaştıktan sonra 5-6 saat yüksek irtifa ortamına alışmak için burada konaklıyoruz. Akşam 19.00'da geleneksel hale getirdiğimiz saç tavada pişirdiğimiz kıyma sotemizi yiyoruz. Yemeğin ardından teknik gezi sohbetimizi yapıp zirve tırmanışında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyoruz. Saat 02.00 gibi yürüyüşe başlayıp 3 bin 600 rakıma kadar yürüyoruz. Erciyes, Türkiye'nin 5. yüksek dağı. Katılımcılarımız gün doğumunu izliyor. Güneşin, 1-2 dakikaya yakın kağnı tekeri gibi tabir edilen kasnak halini izliyorlar."

"Temiz havanın keyfini çıkartıyorum"

Yozgat'tan gelen Esra Özdoğan sosyal medyadan etkinliği gördüğünü ve zirveye tırmanmak istediğini ifade etti.

Özdoğan, zirve tırmanışının gözünü korkutmadığını, zirveye çıkarak Türk Bayrağı'nı orada dalgalandırmayı çok istediğini aktardı.

Nurullah Özdoğan ise Ankara'dan geldiğini ve kamp yapmak için zirveye çıktığını, çok güzel bir ortamda yeni arkadaşlıklar edindiğini vurguladı.

Antalya'nın sıcağından kaçıp Erciyes Dağı'nda iki gündür konakladığını anlatan Fatih Dağdeviren de "Temiz havanın keyfini çıkartıyorum. Kayseri'yi ve güneşin doğuşunu izlemek için zirveye çıkıyorum." diye konuştu.

(AA)

Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor
Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: Yaralı gazeteciler var
Pazartesi ve salıya dikkat! Bir sonraki 2126 senesinde!
Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık...
Yanlış kesim ve saklama koşulları yüzünden etler israf oluyor!
İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
Osmanlı'da Kurban Bayramı!
Ahmet Kural olaylı evden taşınıyor
Kaçırılan denizciler Türkiye'de!
Kutsal topraklarda hac coşkusu
Arturo Vidal hayal değil
On binlerce Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dalgıç işi bayramlaşma
Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması
Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
ABD'den Türkiye'ye karşı ATAK oyunu! Skandal gerçek ortaya çıktı
Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin
MHP lideri Bahçeli'den flaş 'erken seçim' açıklaması!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ