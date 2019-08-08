  • Bist 100
    98127.5
  • Dolar
    5,4923
  • Euro
    6,1703
  • Altın
    263,8720
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından PKK'da panik hakim! Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından PKK'da panik hakim!
Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer: Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer: Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var
Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği
Gıda harcamalarında 'et, balık ve deniz ürünleri' ilk sırada Gıda harcamalarında 'et, balık ve deniz ürünleri' ilk sırada
GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip
TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor
Kızılırmak Deltası'nda manda varlığı artıyor Kızılırmak Deltası'nda manda varlığı artıyor
Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz
Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor
Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi? Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi?
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Müşterek Harekat Merkezi DEAŞ'ta olduğu gibi yine İncirlik'te kurulacak Müşterek Harekat Merkezi DEAŞ'ta olduğu gibi yine İncirlik'te kurulacak
Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu
Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı
Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Asıl hedef Türkiye'dir MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Asıl hedef Türkiye'dir
Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı
Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar
İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21:34 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:22:36

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer: Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer, "Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri. Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var." dedi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, "Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri. Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var." dedi.

Özer, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Özer, Katar'ın son dönemde Türkiye'den yatırımlarını çekmeye başladığı iddialarına ilişkin, bu konuda kendilerine ulaşmış resmi bilgi olmadığını söyledi.

Bazı Katarlıların, Türkiye'de dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle birtakım yatırımlarını askıya almış olabileceğini belirten Özer, "Katar devletinin resmi politikası olarak Türkiye'den yaptırımlarını çekmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yönde alınmış siyasi bir karar yok." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun soluklu olduğunu dile getiren Özer, "Türkiye-Katar ilişkileri konjonktürel değil, stratejik." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, Katarlıların, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'deki turizm olanaklarına ilgisinin devam ettiğine dikkati çekerek, "2016'da Türkiye'ye gelen Katarlı sayısı 33 bin. 2017 sonunda gelenlerin sayısı 45 bin. Geçen yıl ise 100 bini aşkın Katarlı Türkiye'ye seyahat etti." ifadelerini kullandı.

"Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden"

Katarlıların gayrimenkul alanında da Türkiye'ye büyük ilgi duyduğuna işaret eden Özer, "Geçen yıla oranla bu yılın ilk 6 ayında yüzde 200 civarında gayrimenkul talebi var. Bunu, konsolosluk şubemizdeki işlemlerde yoğun talepten de takip edebiliyoruz." dedi.

Özer, Katar'ın, Türkiye'de "en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri" olduğunu vurgulayarak, "Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var." diye konuştu.

Bazı Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargonun ardından, başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda acil ihtiyaçların karşılanmasında Türkiye'nin destek verdiğini anımsatan Özer, ambargonun ardından iki ülke arasında ticarette sıçrama olduğunun altını çizdi.

Özer, "Ambargo öncesi 2016 Aralık istatistiklerine göre, Türkiye'nin Katar'a ihracatı 435 milyon dolardı. Ambargo sonrası ihracatımız 750 milyon dolara çıktı. Geçtiğimiz yıl sonunda ise bu rakam 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Bu rakamın daha da yükselmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

(AA)

'Asıl hedef Türkiye'dir'
'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
1.5 dakika mülakat mı olur?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Kıbrıs resti! Faturası ağır olur
CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti
Netflix nasıl denetlenecek?
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Maduro ABD ile müzakereleri dondurdu: Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Türkiye'ye karşı DEAŞ kartına sarılıp AB'yi tehdit ettiler! PKK iyice tutuştu
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ