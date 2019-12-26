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26 Aralık 2019 Perşembe 16:17:44 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 16:18:52

Türkiye'nin çiftlik balığı üretimi 10 yılda ikiye katlandı

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tesislerde geçen yıl başta alabalık, çipura ve levrek olmak üzere 314 bin 537 ton su ürünü elde edildi.

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğindeki üretimi, ihracatın da pozitif etkisiyle son 10 yılda yüzde 100'den fazla artışla 314 bin 537 tona yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan derlediği verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri üretimindeki artış dikkati çekti. "Çiftlik" diye adlandırılan yetiştiricilikte 2000 yılında 79 bin ton olan balık üretimi, 2008'de ise 152 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam, 2018'de ise 314 bin 537 tona çıktı. Üretimdeki bu artış, ihracatada da olumlu yansıdı.

Su ürünleri ihracatı Ocak-Kasım 2019'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 875 milyon dolardan 918 milyon dolara yükseldi.

Bu süreçte 311 milyon dolarlık levrek, 264 milyon dolarlık çipura ve 64 milyon dolarlık orkinos ihracatı gerçekleşti.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada 131 milyon dolarla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi 103 milyon dolarla İtalya ve 83 milyon dolarla Rusya izledi.

"Potansiyel yüksek"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Üyesi Haluk Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık yetiştiriciliğinin gün geçtikte büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin çipura ve levrek üretiminde dünyada lider olduğunu belirten Tuncer, bu anlamda da potansiyelin çok yüksek olduğunu belirtti.

Türk levreğinin ABD'de çok beğenildiğini dile getiren Tuncer, Rusya'nın ise son dönemde çipura siparişini artırdığını vurguladı.

Balık yetiştiriciliğinin, bilişimden sonra dünyada en hızlı büyüyen ikinci sektör olduğunu ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Denizdeki balık stoklarının son 30 yıldır aynı seviyede kalmasının bunda büyük etkisi var. İhtiyaç ve talep artışı, beyaz ete olan ihtiyacın da gündemi gelmesi nedeniyle yetiştiricilikle üretimin artmasında etkili oldu. Dünyada yetiştiricilik avcılık üretimini geçme noktasına gidiyor. Bugün tüketilen 20 kilogramın 11'i kültür balığı. Tahminlere göre 2025'te toplam avcılık ve yetiştiricilik birbirine eşitlenecek görünüyor."

(AA)

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