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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:22:41 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:23:23

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı

2019'da ayakkabı ihracatından elde edilen gelir yüzde 4'lük yükselişle 932 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 2019'da önceki yıla göre yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıkarken, ihracattan elde edilen gelir de yüzde 4'lük yükselişle 932 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2018'de 249 milyon çift olan ayakkabı ihracatı, geçen yıl yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıktı. İhracatçıların bu satışlardan elde ettiği gelir ise yüzde 4,6'lık yükselişle 891 milyon dolardan 932 milyon dolara ulaştı.

Ayakkabıda geçen yıl en fazla ihracat 106 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Önceki yıla göre yüzde 20 gerileme yaşanmasına karşın Rusya, toplamın içerisinden yüzde 11,3 pay aldı.

Rusya'yı 70 milyon dolarla Irak, 59 milyon dolarla Almanya takip ederken, her iki ülkede de önceki yıla göre gerileme yaşandı.

Çin, İspanya ve Suudi Arabistan'a ihracat artışı dikkati çekici

Suudi Arabistan ve İspanya 47 milyon dolarlık ihracatla dördüncü ve beşinci sırada yer alırken, ihracat artış oranı da söz konusu 2 ülkede yüzde 45 ve yüzde 63 olarak gerçekleşti.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler 39,4 milyon dolarla Romanya, 28,4 milyon dolarla Libya, 26,7 milyon dolarla İtalya, 25,6 milyon dolarla İngiltere ve 23,4 milyon dolarla İsrail olarak sıralandı.

Her ne kadar ihracat tutarı (1,9 milyon dolar) düşük olsa da 2019'da en dikkati çekici artışlardan biri Çin'de görüldü. Çin'e yapılan ayakkabı ihracatı geçen yıl yüzde 168 arttı.

Ayakkabıda, ülke ihracat ortalamasının iki katından fazla artış

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konkordato ve ülke ekonomisindeki dalgalanmalar gibi tüm olumsuzluklara rağmen 2019'u ihracatta artıyla kapattıklarını söyledi.

Geçen yıl Rusya, Irak ve Almanya gibi ayakkabı ihracatçılarının en önemli 3 pazarında kayıp yaşandığını ifade eden Endican, buna rağmen Avrupa ülkelerine ihracatta önceki yıla göre toplamda yüzde 11,9'luk artış olduğunu ve alternatif pazarlara yöneldiklerini anlattı.

Endican, "Türk ayakkabı üreticisi, tüm olumsuzluklara rağmen 2019 yılını ülke ortalamasının iki katından fazla ihracat artışıyla kapattı. Türkiye'nin toplam ihracat artışı 2019'da yüzde 2,04 iken, ayakkabıda bu oran yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Ülke ortalamasının yüzde 125 üzerindeyiz." diye konuştu.

(AA)

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