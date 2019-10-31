Türkiye'nin 9 aydaki turizm geliri dudak uçuklattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, eylül ayında ve yılın ilk 9 ayında Türkiye2ye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı.

Eylül ayında 5 milyon ziyaretçi geldi

Açıklanan verilere göre, eylül ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.23 oranında artarak 5 milyon 426 bin olarak gerçekleşti.

Bu ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 71 binle Rusya Federasyonu olurken, onu 625 binle Almanya ve 348 binle İngiltere takip etti. Bu ayda Rusya'dan yüzde 15,28 Almanya'dan yüzde 12,43 ve İngiltere'den yüzde 16,05 artış gerçekleşti.

9 ayda 36 milyon yabancı turist

Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 14.50 artışla 14 milyon 428 bin oldu. Aynı dönemde gelen 5 milyon 138 yurt dışında yaşayan vatandaşlar da eklendiğinde sayı 41.6 milyon olarak kayıtlara geçti.

Turizm geliri 26.3 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye, ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde 26 milyar 630 milyon dolar da turizm geliri elde etti.

TÜİK verilerine göre üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılırken, ilk 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde edildi.