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01 Şubat 2020 Cumartesi 13:28:28 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 13:29:15

Türkiye'den Türk cumhuriyetlerine ihracat 10 yılda 51 milyar dolara ulaştı

Türkiye'den 2010-2019 döneminde Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracat 50 milyar 931 milyon doları bulurken en fazla dış satım Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ekonomideki dengelenme süreci dış ticaret rakamlarına da yansıdı. İhracat 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 artarken ithalat yüzde 9,1 azaldı. 

Türkiye, küresel ticarette payını artırmak için yeni ihracat pazarlarına giriş yaparken yakın coğrafyadaki ülkelerle de bağlarını geliştirdi.

İhracat yapılan ülke gruplarının başında tarih, dil ve kültür birlikteliği olan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın oluşturduğu Türk cumhuriyetleri geliyor. Türkiye'nin, söz konusu ülkelere 2010-2019 döneminde yaptığı ihracat toplam 50 milyar 931 milyon dolar olarak kaydedildi.

En çok ihracat Azerbaycan'a

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 19 milyar 687 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 598 milyon dolarla Türkmenistan, 8 milyar 473 milyon dolarla Kazakistan, 6 milyar 42 milyon dolarla Özbekistan ve 3 milyar 132 milyon dolarla Kırgızistan izledi.

Türkiye'den söz konusu Türk cumhuriyetlerine yapılan toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise 2010'da yaklaşık 3 milyar 921 milyon dolar, 2011'de 5 milyar 40 milyon dolar, 2012'de 5 milyar 841 milyon dolar, 2013'te 6 milyar 908 milyon dolar, 2014'te 7 milyar 108 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 290 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 4 milyar 165 milyon dolar, 2018'de 3 milyar 965 milyon dolar ve 2019 yılında 4 milyar 701 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türk cumhuriyetlerine 2010-2019 döneminde yapılan toplam ihracat miktarı (dolar) şöyle:

ÜLKELER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Azerbaycan 1.550.479 2.063.996 2.584.671 2.960.371 2.874.608 1.898.520 1.285.127 1.356.999 1.474.331 1.638.035
Kazakistan 818.900 947.822 1.068.625 1.039.420 977.487 750.027 623.715 746.244 695.265 805.230
Türkmenistan 1.139.825 1.493.336 1.480.052 1.957.484 2.231.246 1.857.843 1.241.470 1.037.980 467.169 691.250
Özbekistan 282.666 354.490 449.884 562.526 603.013 488.580 533.018 680.104 951.458 1.135.762
Kırgızistan 129.202 180.241 257.470 388.336 421.431 294.702 308.933 343.600 377.073 430.596
Toplam 3.921.072 5.039.884 5.840.703 6.908.137 7.107.785 5.289.671 3.992.263 4.164.928 3.965.295 4.700.873
 

 

(AA)

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