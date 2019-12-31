Türkiye'den önemli Doğu Akdeniz adımı! Çalışmalar başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret etti.

Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştiren Bakan Dönmez, Yavuz gemisinde görevli sondaj mühendisi Evren Bektaş'tan geminin lokasyonu ve çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Dönmez'e, çalışmaların devam ettiğini belirten Bektaş, "Akdeniz Güzelyurt-1 lokasyonunda yaklaşık 83 gündür operasyonumuzu sürdürüyoruz. Şu anda 5 bin 675 metreye sondajımızı yaptık. Şu anda aldığımız veriler işleniyor ve daha sonra değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Dönmez, daha sonra Fatih sondaj gemisine bağlanarak gemide görevli sondaj mühendisi Fatih Ural'la görüştü. Fatih sondaj gemisinin çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Ural, "Magosa-1 kuyusu lokasyonunda 46'ncı günümüz. 4 bin 40 metrede sondajımız devam ediyor." diye konuştu.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA HİDROKARBON REZERVLERİNE ULAŞACAĞIZ"



Canlı bağlantı sonrası Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dönmez, gemilerde görev yapan ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını dile getirdi.

Dönmez, herkesin moralinin yerinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Biz de tüm bilimsel çalışmaları sağlıklı bir şekilde yerine getirmek suretiyle hedeflediğimiz hidrokarbon rezervlerine ulaşacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız' diyoruz. Olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu, arayacağımızı ve koruyacağımızı ifade etmiştik. Nitekim bu çalışmalar onu gösteriyor. Bir gecikme olmaksızın kararlılıkla sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Libya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl diliyorum."

AA