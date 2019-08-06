Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı

  • Bist 100
    98932.8
  • Dolar
    5,5393
  • Euro
    6,2076
  • Altın
    260,4340
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu
YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır? YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 13:16:33 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:17:48

Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı

UPS Türkiye Direktörü Burak Kılıç, Herhangi bir afetten sonra KOBİ’lerimizin yüzde 80’i geri kalanların yüzde 15’i afet yaşanmasından sonra 24 ay içerisinde ölüyorlar. Çünkü yeteri kadar afet bilinciyle hazırlık yapmıyoruz." dedi.

UPS Vakfı, UPS Türkiye, Amerikan Ticaret Odası Vakfı ve Uluslararası Kalkınma Yönetimi (International Development Management-IDEMA) ortaklığında sürdürülen Sağlam KOBİ Projesi için 2018 Ekim-Kasım aylarında Sia Insight tarafından yapılan "Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması"nın sonuçları ve yeni yol haritası aktarıldı. 

Araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan UPS Türkiye Direktörü Burak Kılıç, toplantıya katılanların büyük çoğunluğunun 17 Ağustos 1999’da Marmara depremini yaşadığını belirterek, afetlerden uzaklaştıkça unutulduğunu kaydetti.

Ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lere yardımcı olmak için Sağlam KOBİ projesinin 2013 yılında başladığını ifade eden Kılıç, “Türkiye’de yaklaşık 3,3 milyon KOBİ var ancak Türkiye’de KOBİ’lerin ortalama ölüm yaşı 5 yıl. Yani her yıl yaklaşık 600 bin KOBİ’mizi bir KOBİ mezarlığına gömüyoruz. Herhangi bir afetten sonra KOBİ’lerimizin yüzde 80’i geri kalanların yüzde 15’i afet yaşanmasından sonra 24 ay içerisinde ölüyorlar. Çünkü yeteri kadar afet bilinciyle hazırlık yapmıyoruz.” diye konuştu.

 “Van’daki OSB’de depremden önce 127 şirket bulunurken, depremden sonra 27 şirket kaldı"

IDEMA Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür ise KOBİ’lerin iş planlamasına, yatırımlarına gerekiyorsa kredi imkanlardan faydalanarak afetlere hazırlık yapması gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası standartlarda bir yerde afet olduktan yaklaşık 90 gün sonra ekonomik çarklarının dönmesi gerektiğini ifade eden Özgür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van’daki OSB’de depremden önce 127 şirket bulunurken, depremden 1,5 yıl sonra baktığımızda 27 şirket kaldığını gördük. O deneyim iş yeri sahiplerine çok şey öğretti. Teknoloji ile arası iyi olmayan bir iş yeri sahibi cloud’un cloud’unu alıyorum, bir de çıktısını alıyorum, bankaya koyuyorum. dedi. Çünkü depremde sözleşmelerini kaybetmiş. Gökçeada’da sel felaketi oldu, bir kuyumcunun maddi kaybı var ama en çok üzüldüğü ustasından kalan çizimleri kaybetmiş. Akıllı telefonuyla o çizimleri çekmiş olsaydı ya da afet olsa ne yaparım diye bir hazırlığı olsaydı çizimleri kaybetmeyecekti.”

Özgür, bu proje ile işletmelere yeni bakış açısı katmayı amaçladıklarını aktardı. 

Araştırma sonuçları hakkında

Araştırma, KOBİ’lerin afetlere yönelik hazırlık durumunu tespit etmek ve firma içindeki risk alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı.

Yüz yüze görüşme yöntemiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 400 KOBİ ile anket yapıldı. İmalat, toptan perakende, ulaştırma, konaklama başta olmak üzere 10’u aşkın sektör ile görüşüldü.

Araştırmaya göre, KOBİ’lerin yüzde 97’si herhangi bir afet yaşamazken, yüzde 2’si sel, yüzde 0,7’si deprem, yüzde 0,2’si yangın ile karşılaştı.

"İş yerim deprem fay hattı üzerindedir" cümlesine KOBİ’lerin yüzde 9’u katılırken, yüzde 74'ü katılmıyor. Bursa birinci derece deprem bölgesinde bulunmasına rağmen hiçbir KOBİ depremi risk olarak görmüyor.

Antalya birinci derece deprem bölgesi olmamasına rağmen KOBİ'ler, Bursa'dan daha fazla depremi risk olarak algılıyor. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında şu sonuçlara varılıyor:

"KOBİ’lerde risk algısı yok, varsa da çok düşük seviyede olduğu görülüyor. Türkiye’deki KOBİ’ler coğrafyalarının risklerinin farkında değiller. KOBİ’lerin risk algısı afet türlerine göre değişmiyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 49’u acil durum ve afetlere hazır olduklarını düşünse de bunun arkasında bir rasyonel yok. Afet ve acil durumlara ilişkin farkındalık seviyesinin düşük olması nedeniyle KOBİ’ler ne kamu kurumları ne de komşu işletmelerle yardımlaşma protokolü oluşturmak için harekete geçmiyor."

(AA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ