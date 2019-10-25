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25 Ekim 2019 Cuma 11:57:36 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 11:58:31

Türkiye'de ürettikleri maskeleri 20 ülkeye ihraç ediyorlar

"Karaelmas" diyarı Zonguldak'ta kurulu fabrikada maden ocaklarından demir çelik fabrikalarına kadar geniş bir sektöre yıllık ortalama 25 milyon solunum maskesi üreten firma, imalatının 5 milyonunu 20 ülkeye ihraç ediyor.

"Karaelmas" diyarı Zonguldak'ta kurulu fabrikada maden ocaklarından demir çelik fabrikalarına kadar geniş bir sektöre yıllık ortalama 25 milyon solunum maskesi üreten firma, imalatının 5 milyonunu aralarında Almanya, Fransa ve Polonya'nın da bulunduğu 20 ülkeye gönderiyor.

Türkiye'de 5 bölgede bayisi bulunan ve Adana'da düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi'nde stant açarak ürünlerini tanıtan firma, 2008'de solunum maskesi tesisi kurarak başladığı üretimini yurt içi ve yurt dışına satış yaparak sürdürüyor.

Solunum Koruyucu Ürünler Test Laboratuvarı ile AB standartlarına uygun şekilde, yıllık 25 milyon olan üretim kapasitesini yüzde 100 verimlilikle kullanan firma iç piyasaya satışın yanı sıra Almanya, Fransa ve Polonya'nın da bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği önemli noktalara geldi"

MFA Maske Ürün Tanıtım Uzmanı ve Pazarlama Sorumlusu Birol Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimyasal maddenin çeşidine göre filtreler kullanılan maskelerden yılda 25 milyon ürettiklerini, bunlardan 5 milyonunu ihraç ettiklerini söyledi.

Üretimlerinin 20 milyonunu da Türkiye içinde pazarladıklarını ifade eden Aksoy, iş güvenliği açısından önemli olan bu sektörde, yurt dışından ithalatın azalmasına yerli üretimle katkı sağladıklarını vurguladı.

Aksoy, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük imalat firmalarından olduklarını aktararak, "Son 5 yılda işçi sağlığı ve iş güvenliği Türkiye'de çok önemli noktalara geldi. Solunum maskeleri de işçi sağlığını koruma açısından aslında en önemli kişisel donanım malzemesi. Maskelerin üretiminde en önemli bölüm içerisinde kullandığımız filtre malzemesi. Bu konuda dünyanın en kaliteli ham madde üreticileriyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kişisel kaçış maskesi üretimine de başlayacağız"

Zonguldak'ta yeni bir üretim tesisi kurduklarını, yaklaşık bir ay içerisinde burada da hizmete başlayacaklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Buranın hizmete girmesiyle Avrupa'ya ihracatta çok önemli rakamları yakalamayı düşünüyoruz. Şu anda 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunların büyük çoğunluğu Avrupa Birliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Afrika'ya da çok ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz bundan 5 yıl öncesine kadar maskelerde dışa bağımlıydı. Çok ciddi oranda bu konuda yurt dışına döviz çıkışı oluyordu. Ülkemizdeki yerli üreticiler sayesinde, şu anda dışa bağımlılığı yüzde 75-80 azalttık."

Şirketin hedeflerini de paylaşan Aksoy, "Önümüzdeki dönemde madenlerde çok önemli bir kullanımı olan 'kişisel kaçış maskelerinin' üretimine başlamayı da hedefliyoruz. Yine ülkemizde üretilmeyen, dışarıdan getirilen bazı solunum maskeleri var. Bunların üretimini de sağlayarak ülkemize ciddi oranda katkı sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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