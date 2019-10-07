Türkiye'de son 5 yılda 6,6 milyon konut satıldı

Türkiye genelinde son 5 yılda (Eylül 2014-Ağustos 2019) satılan konut sayısı 6 milyon 584 bin adet olurken, yabancılara yapılan konut satışı 137 bin 869'a ulaştı.

AA muhabirinin, 7 Ekim Dünya Konut Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012'den sonra artan konut satışı son 5 yılda zirve yaptı. Eylül 2014-Ağustos 2019 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte ülke genelinde el değiştiren konut sayısı 6 milyon 583 bin 935 adet oldu.

Bu dönemde yıllık bazda en yüksek konut satış adedi 1 milyon 409 bin 314 ile 2017'de gerçekleşirken, 2014'te 1 milyon 165 bin 381 adet, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341 bin 453 adet ve 2018'de 1 milyon 375 bin 398 adet konut satıldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise yüksek faiz oranı ve ekonomik dalgalanmaya rağmen 718 bin 570 adet konut el değiştirdi. Faizlerin düşmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşmesiyle söz konusu rakamın yıl sonunda en az 1,1 milyon adet olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

En çok konut İstanbul ve Ankara'da satıldı



Verilere göre, son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 153 bin 778 adetle İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, 691 bin 494 adetle Ankara, 387 bin 614 adetle İzmir, 307 bin 764 adetle Antalya ve 253 bin 569 adetle Bursa takip etti.

Bu dönemde Mersin'de 176 bin, Kocaeli'de 174 bin, Konya'da 164 bin, Tekirdağ'da 156 bin, Aydın'da 155 bin, Kayseri'de 146 bin, Adana'da 137 bin, Balıkesir'de 136 bin, Gaziantep'te 135 bin, Eskişehir, Manisa ve Samsun'da 111 biner, Sakarya'da 109 bin ve Hatay'da 102 bin adet konut el değiştirdi.

Şanlıurfa 94 bin, Muğla 88 bin, Diyarbakır 86 bin, Denizli 79 bin, Kahramanmaraş 72 bin, Çanakkale 63 bin, Trabzon 62 bin, Malatya 58 bin, Yalova 52 bin ve Elazığ da 50 bin 463 adetle 50 binden fazla konut satışının gerçekleştiği iller arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde Hakkari'de sadece 704 konut satışı oldu. Ardahan'da 956, Bayburt'ta 3 bin 91, Şırnak'ta 3 bin 782, Tunceli'de 5 bin 634, Gümüşhane'de 5 bin 891, Iğdır'da 6 bin 829, Bitlis'te 7 bin 54, Muş'ta 7 bin 409 ve Artvin'de de 8 bin 992 konut satıldı.

Türkiye genelinde oturulan eve sahip ya da kiracı olma oranı son yıllarda düşük de olsa değişim gösterdi. 2006'da konut sahipliği yüzde 60,9 ve kiracı olma oranı yüzde 23,5 olurken, 2017'de bu oran konut sahipliğinde yüzde 59,1, kiracı olmada ise yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 5 yılda 138 bin adet konut satıldı



Son 5 yılı kapsayan Eylül 2014- Ağustos 2019 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 137 bin 869'a ulaştı. Aylık bazda en yüksek konutun satıldığı yıl 2019 olurken, satışlar yıllık bazda en yüksek rakamları ise 2018'de gördü.

Bu yılın 8 ayında yabancılara satılan konut sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 27 bin 748'e ulaştı. Özellikle ocak-temmuz döneminde aylık bazda önemli artışlar kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'de 39 bin 663, 2017'de 22 bin 234, 2016'da 18 bin 189, 2015'te 22 bin 830 ve 2014'ün son 4 ayında ise 7 bin 205 olarak gerçekleşti.

İstanbul zirvede, Antalya ve Bursa takipte



Son 5 yılda yabancıların satın aldığı 137 bin 869 adet konutun 3'te birinden fazlası (yüzde 36,4) İstanbul'da yer aldı. Söz konusu dönemde yabancılara İstanbul'da 50 bin 247 konut satılırken, rakam bu yılın 8 ayında 12 bin 355 oldu. İstanbul'da yabancılara satılan konut sayısı geçen sene 14 bin 270, 2017'de 8 bin 182, 2016'da 5 bin 811, 2015'te 7 bin 493 ve 2014'ün son 4 ayında 2 bin 136 olarak gerçekleşti.

Yabancıların en çok konut aldığı il 2014'te Antalya olurken, sonraki yıllarda açık arayla İstanbul öne geçti.

Son 5 yılda yabancılara Antalya'dan 30 bin 840, Bursa'dan 8 bin 825, Yalova'dan 6 bin 935, Ankara'dan 5 bin 901, Aydın'dan 4 bin 827, Sakarya'dan 4 bin 678, Trabzon'dan 4 bin 652 ve Mersin'den 3 bin 773 adet konut satıldı.

En çok Iraklılar aldı



Ocak 2015-Ağustos 2019 döneminde Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları arasında 24 bin 20 adetle Iraklılar başı çekti. Iraklıları, 12 bin 11 adetle Suudi Arabistanlılar, 9 bin 12 adetle Kuveytliler, 8 bin 987 adetle İranlılar ve 8 bin 579 adetle Ruslar takip etti.

Söz konusu dönemde Afganlar 6 bin 319 adet, Almanlar 5 bin 273 adet, İngilizler 4 bin 721, Azerbaycan Türkleri 4 bin 328 ve Ukraynalılar 2 bin 654 adet konut aldı.

Yabancıya konut satışı, yüksek kurun ve Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in değiştirilmesinin etkisiyle son bir yılda hızla artarken, gayrimenkul alanların milliyetinde de ciddi çeşitlenme görüldü. Dünyanın dört bir yanından, hatta ada ülkelerinden dahi Türkiye'den gayrimenkul alımı gerçekleşti.

(AA)