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21 Eylül 2019 Cumartesi 09:06:39 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:08:15

Türkiye'de bir ilk! Babaya da 6 ay izin...

Türkiye’de faaliyet gösteren bir teknoloji firması, erkek çalışanlarına 6 aylık ücretli babalık izni vererek bir ilke imza attı.

Türkiye’de erkeklerde doğum ve babalık izni süresi kanunen değişmese de bazı özel firmalar bu alanda yeniliklere imza atıyor. ABD’li teknoloji firması Hewlett Packard Enterprise (HPE) Türkiye’deki erkek çalışanlarına altı ay ücretli babalık izni vermeye başladı.

Türkiye’de normal şartlarda babalık izni çalışılan kanunlara göre farklılık gösteriyor. 4857 sayılı iş kanununa göre özel sektörde çalışan erkeklerde ücretli babalık izni 5 gün. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar istekleri üzerine 10 gün babalık izni kullanabiliyor. Taşeron işçilerde ise babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçilerle aynı yani toplamda 5 gün. Sözleşmeli personel çaıştırılmasına ilişkin esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışana, 4B’li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni veriliyor.

TABULARI YIKIYOR

Türkiye’de HPE ise bu alandaki tabuları yıkıyor. Bu yılbaşında uygulamaya aldığı kararla çalışanlarına kadın erkek farkı gözetmeden 6 aylık anne ve babalık izni veriyor. 180 çalışanı bulunan firmada ilk hakkı ağustosta baba olan bir çalışan kullanacak. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, çalışan dostu firmalardan biri olduklarını ve çalışanlarının firmaya bağlılığını artırmak istediklerini belirterek, “Erkeklere de 6 aylık babalık izni dünyadaki ofislerimizde uygulanıyor. Türkiye de dahil buna. Babalara da altı ay ücretli izin veriyoruz. İster çocuk sahibi olsunlar, ister evlatlık edinsinler. Bu izni de isterlerse hemen, isterlerse de bir yıl içinde kullanabiliyorlar” dedi.

Bu tarz bir uygulamayı Türkiye’de ilk yapan firmalardan oldukların dile getiren Kaymak, “Bu şekilde aileye destek oluyoruz. Sadece anne kariyerini ertelemesin, anne ve baba ortak sorumluluk alsın. Aile içinde görevler eşit dağıtılsın, kadın erkek eşitliğine katkımız olsun istedik. Bu yılbaşında bu uygulama başladı. İlk çalışanımız da ağustos ayında baba oldu. Eşi ilk altı ay izne çıkacağı için de o bu iznini ikinci altı ay kullanma kararı aldı. Ocaktan itibaren eşi işe başlayınca iznini kullanacak” diye konuştu. Kaymak, sosyal sorumluluk alanında projeler gerçekleştirmek isteyen çalışanlarına da şans tanıdıklarını aktararak, okullarda koçluk yapmak isteyen, huzurevinde yaşlılara katkıda bulunmak gibi projelerle gelenlere ayda bir ücretli izin verdiklerini dile getirdi.

30 YILDIR BURADA

Firmalarına çalışan bağlılığının da yüksek olduğunu kaydeden Güngör Kaymak, “Türkiye’de 30 yıldır faaliyetteyiz. 25 yıldır çalışanlarımız var. İşten çıkan insan sayısı yüzde 6’la ortalamanın altında. Bunlar haricinde kapsayıcı yönetim ve liderlik gibi uygulamalarımız var. Çalışanlarımızın görüşlerini açıkça belirtmeleri için uygun ortam yaratıyoruz. Kadın çalışanlara da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şu anda firmamızda kadın çalışan oranı yüzde 37’lerde” ifadelerini kullandı.

‘BABALARIN ANNEYE DESTEK OLMASI GEREKİYOR’

Ağustos ayında baba olan HPE Türkiye Hibrit BT Çözüm Mimarı Türker Ata ise, “Gerek yeni doğan bebeğin ihtiyaçları ve bakımı ve gerekse anneye destek anlamında bir baba olarak rolümüzün çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu anlamda HPE’nin annelikten ayırmadan biz çalışan babalara bu hakkı sunması, babalığa gösterdiği değeri ve saygıyı ifade ediyor. Ben de bu şekilde çalışanına kıymet veren bir kurumun parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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