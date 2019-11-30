  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
50 ülkenin verileri açıklandı: Türkiye dünya 7.'si oldu 50 ülkenin verileri açıklandı: Türkiye dünya 7.'si oldu
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar
Türkiye yeni rekor bekliyor! Uçak sayısı artınca... Türkiye yeni rekor bekliyor! Uçak sayısı artınca...
İŞKUR açıkladı: 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi İŞKUR açıkladı: 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Türkiye'den NATO'ya uyarı Macron'a cevap Türkiye'den NATO'ya uyarı Macron'a cevap
Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak?
İki ilde gökyüzünde görülen esrarengiz cismin kaynağı belli oldu İki ilde gökyüzünde görülen esrarengiz cismin kaynağı belli oldu
'Naim: Cep Herkülü' ekibi filmi Samsunlularla izleyecek 'Naim: Cep Herkülü' ekibi filmi Samsunlularla izleyecek
Amasya'daki mumyaların gerçek hayattaki görünümleri resmedildi Amasya'daki mumyaların gerçek hayattaki görünümleri resmedildi
Sanatçı Cüneyt Arkın: Türk seyircisinin vefa ve saygısı bir nehir gibi Sanatçı Cüneyt Arkın: Türk seyircisinin vefa ve saygısı bir nehir gibi
'Boncuklu Tarla' 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutuyor 'Boncuklu Tarla' 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutuyor
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı artıyor Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı artıyor
Ustalar bir arada  Ustalar bir arada 
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı!
Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Leonardo Di Caprio Amazon'u yaktırmak için para verdi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Leonardo Di Caprio Amazon'u yaktırmak için para verdi
Demet'in keyfi yerinde Demet'in keyfi yerinde
Asker selamı verdiği için Olympiakos'tan gönderilen Tınkır: Saygısızca bir süreç izlediler Asker selamı verdiği için Olympiakos'tan gönderilen Tınkır: Saygısızca bir süreç izlediler
Rusya ile 12. ortak kara devriyesi yapıldı Rusya ile 12. ortak kara devriyesi yapıldı
Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?
Son dakika Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar! Otomobile ateş açıldı Son dakika Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar! Otomobile ateş açıldı
Görevi biten Juncker ve Tusk enkaz devretti Görevi biten Juncker ve Tusk enkaz devretti
Afrika’nın 'tahıl ambarı' açlığa mahkum oldu Afrika’nın 'tahıl ambarı' açlığa mahkum oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 14:00:42 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 14:01:29

Türkiye yeni rekor bekliyor! Uçak sayısı artınca...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizminin sağlıklı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "2019'da olduğu gibi turizmimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor, inşallah 2020 turizmini hedeflerin üzerinde bir sonuçla bitireceğiz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya turizm sektörünün temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı turizm hedeflerini tutturmak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Bu bağlamda yeni kültür, spor ve sağlık turizmi alanlarında da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Bağlıkaya, Türkiye turizminin lokomotifinin Avrupa olduğunu bildirdi.

Avrupa pazarının tartışmasız en önemli pazarlardan olduğunu anlatan Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"2019'da olduğu gibi turizmimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor, inşallah 2020 turizmini hedeflerin üzerinde bir sonuçla bitireceğiz. Ülkemizde huzur, güven devam ettiği müddetçe turist sayısı ve gelirlerinde artış olacaktır. Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki pazarlar ana pazarlarımız, yani hedeflediğimiz 40 milyonun üzerindeki turistin ana pazarıdır. Türkiye hangi turizm dalına elini atsa avantajlı çıkıyor. Kültür, spor ve sağlık turizminde hep avantajlıyız. Türkiye'nin rekabet üstünlüğü olan alanlardan biri de sağlık turizmi ve ülkenin bu alanda çok pay alacağını söyleyebilirim. Yurt dışındaki hastanelerden bizimle baş ölçüşemeyecek kadar sağlıkta iyiyiz. Özellikle Arap coğrafyasından sağlık turizminde ciddi yolcu alıyorduk, şimdi yavaş yavaş Avrupa coğrafyasından da sağlık turizmiyle ilgili bir trafik başladı, gelişerek devam edecek."

"UÇAK SAYISINDAKİ ARTIŞ TURİST SAYINDA DA ARTIRIŞA YOL AÇIYOR"

Uçak sayılarındaki artışın turist sayısındaki artışı doğru orantılı etkilediğine değinen Bağlıkaya, ülkeye daha fazla turisti getirmenin bir yolunun da uçak seferlerinin artırılmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Ülke turizmi için yurt içi ve dışındaki uçak sayılarının yetersiz kaldığını belirten Bağlıkaya, "Hint pazarında rakamlar yüzde 80, yüzde 100 civarında artıyor, bunlar biraz daha tarifeli seferlerin sayısına bağlı olarak artıyor. Yani ne kadar uçak varsa o kadar yolcu geliyor. Hint ve Japon pazarları küçük ama harcama ve kapasitesi yüksek pazarlar. Çeşitlilik ve kültürel alışverişi açısından bakıldığında bunlar olmazsa olmaz pazarlar. Uçak sayısındaki artış turist sayında da artışa yol açıyor." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ