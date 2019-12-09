  • Bist 100
    108399
  • Dolar
    5,7952
  • Euro
    6,4151
  • Altın
    271,9320
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli
'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası 'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası
G.Saray bombayı patlatıyor! Tam bir gol makinesi! G.Saray bombayı patlatıyor! Tam bir gol makinesi!
KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz
asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi
Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım
Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı?
Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği
F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor
Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor
'Saldırıya geçmeliyiz' 'Saldırıya geçmeliyiz'
G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor! G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!
Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı
Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu
Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması
Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri
Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor! Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor!
15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor 15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:27:22 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:28:08

Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TSE'nin Katar'daki belgelendirme ve standart ihtiyaçlarında önemli görev üstleneceğini belirterek "Türkiye ve Katar arasında belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılmasıyla ilgili adımlarımız olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Katar temasları kapsamında, ülkenin Bilim ve Teknoloji Parkı'nı gezdi. Söz konusu merkez ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, ardından kuluçka merkezindeki startup firmalarını ziyaret etti. 

Kuluçka merkezinde 3 yıldır çalışan Türk girişimci Ömer Taban ile sohbet eden Varank, Taban ve ekibinin geliştirdiği otomatik kapatma üniteli akıllı gaz sensörüne ilişkin bilgi aldı. Bakan Varank, genç girişimci Taban’ı çalışmalarını Türkiye’de sürdürmesi için Bilişim Vadisi’ne davet etti.

Daha sonra Varank, teknolojiyle geleneksel hayvancılığı bir araya getiren Baladna Süt Üretim Tesisi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Katar ile yeni anlaşma yolda

İncelemelerinin ardından Varank, AA muhabirinin Türkiye ve Katar arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliğine ilişkin sorularını yanıtladı.

İnovasyonu katma değerli üretimin olmazsa olmazı olarak tanımlayan Varank, küresel firmalarla rekabet etmek için inovatif girişimlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye ve Katar'ın iyi ilişkilere sahip dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye ziyareti sırasında sanayi ve teknoloji alanında iş birliği anlaşmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE ile Katar’daki muadili arasında belgelendirme faaliyetlerine yönelik 2 anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Ülkeyle imzalanacak bir anlaşmanın da hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Varank, söz konusu anlaşmanın da önümüzdeki süreçte imzalanacağını bildirdi. 

Türkiye’yi standartları belirleyen ülke yapma hedefi

 Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) standartlar ve belgelendirme konusunda Türkiye'nin milli bir kuruluşu olduğuna işaret eden Varank, dünyada rekabet edebilmenin önemli şartlarından birinin belgelendirme ve standart olduğunu ifade etti.

Varank, standartların ülkelerarası ticareti etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi standartları belirleyen ülkelerden biri haline getirmek için TSE’yi kullanacağız. TSE’ye ilişkin hem 11. Kalkınma Planı'nda hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde hedeflerimiz vardı. TSE’yi hem muadilleriyle rekabet edebilir hale getirmek hem de Türk ürünlerinin kalitesini dünyada artıracak şekilde standartları belirlemede etkin bir kuruluş yapmak istiyoruz."

"Türkiye, Katar’daki standardizasyonda önemli görev üstlenecek"

Katar'ın yeni gelişen bir sanayisi olduğunu ve ülke pazarına giren ürünlerin standardının belirlenmesine yönelik ihtiyaçları bulunduğunu aktaran Varank, "TSE, imzalanan anlaşmalarla Katar’ın hem belgelendirme hem de standart ihtiyaçlarıyla ilgili önemli bir görevi üstlenmiş olacak." diye konuştu.

Varank, halihazırda Katar'a gelen ürünlerin yanmazlık testlerinin Türkiye’de yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili önemli adımlarımız olacak. Biz standart ve belgelendirme konusunda tüm dünyaya hizmet verebilen bir ülkeyiz. Orta Asya ve Orta Doğu’da çok güçlüyüz, bu ülkelerin hem standart ve belgelendirme altyapılarını kuruyoruz hem de bölge ülkelerinde şirketlerimizle özel sektör gibi faaliyet gösteriyoruz. İnşallah Katar’da da TSE'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketi ICAS belgelendirme ve standart faaliyetlerini yürütecek."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ