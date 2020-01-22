22 Ocak 2020 Çarşamba 11:33:35 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:39:25
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü: Kritik alanlarda devlet elini taşın altına koyacak
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez yaptığı kritik açıklamada, "Kritik alanlarda devlet elini taşın altına koyacak. İstanbul finans merkezi rakiplere karşı alternatif oluşturacak." dedi
İstanbul'un finans merkezi olması konusuna da değinen Varlık Fonu Genel Müdürü, "İstanbul finans merkezi rakiplere karşı alternatif oluşturacak" diye belirtti.
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