27 Ağustos 2019 Salı 15:38:42 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:39:04
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde" diye konuştu.
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