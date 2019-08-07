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07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23:50 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:27:29

Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Uzay Ajansının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin, "Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının A takımı belirlendi.      

Ajansın 7 üyeden oluşan yönetim kurulu Erdoğan tarafından atandı. Resmi Gazete'deki atama kararına göre, eski Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.      

Yönetim kurulunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümünün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.      

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız." ifadesini kullandı.      

Yönetim kurulunun tarihi bir misyon üstlendiğini kaydeden Varank, "Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan Türkiye Uzay Ajansının ilk yöneticileri olan arkadaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinden şüphe duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.      

 - Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl      

 Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Her ay en az bir kere toplanacak yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, Ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.           

  Ajansın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatılmıştı. Söz konusu Genel Müdürlüğün başındaki isim Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansının Başkanı olarak görevlendirildi.      

 - Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri      

 Başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri şöyle:      

Serdar Hüseyin Yıldırım: İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü'nde okurken Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Burayı bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli hava yolu şirketlerinde yönetici olarak çalıştı ve proje danışmanlığı yaptı. Kadir Has Üniversitesinde hava yolu işletmeciliği dersleri verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük yaptı. Yıldırım, son olarak Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.      

Yurdanur Tulunay: Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans, ABD'nin Fordham Üniversitesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve İngiltere'nin Birmingham Üniversitesinde uzay araştırmaları alanında doktora eğitimi aldı. ABD'de Berkeley Üniversitesinde misafir hoca olarak görev yapan Tulunay, ODTÜ, Fordham ve Selçuk üniversitelerinde dersler verdi. Japonya'da Uzay ve Havacılık Enstitüsünde misafir doçentlik, İTÜ ve ODTÜ'de profesörlük yapan ve alanında duayen isimlerden kabul edilen Tulunay, İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümünün kurucuları arasında yer aldı.      

Sacit Özdemir: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde tamamladı. Akademik çalışmalarını Çanakkale 18 Mart, Gazi, Ahi Evran ve Ankara üniversitelerinde yürüttü. Halen Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde profesör olarak görev yapan Özdemir, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü görevini de yürütüyor.      

Lokman Kuzu: ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Syracuse Üniversitesinde doktora yaptı. Gözlem uyduları, iletişim ve haberleşme uyduları, yer istasyonları üzerine kariyer yaptı. TURKSAT AŞ'de TV Platform Müdürü, Mitsubishi Elektrikte yönetici, TÜBİTAK Uzay'da direktör olarak görev yaptı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde doçentlik görevinde bulunan Kuzu, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyor. TÜBİTAK Uzay'da Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A ve görüntü uydusu İMECE projeleri üzerinde çalışıyor.      

Ahmet Akgiray: Lisansını Cornell Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını Illinois Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, doktorasını Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech Üniversitesi) Elektrik Mühendisliği bölümlerinde tamamladı. Buraya bağlı uzay araştırma merkezi olan Jet Propulsion Laboratory'de çalıştı. NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürdü. Mars'a inen robot laboratuvar Curiosity'nin en kritik bölümü olan radar iniş sistemlerini tasarlayan Akgiray,genç bir araştırmacı ve girişimci olarak da tanınıyor. Halen Özyeğin Üniversitesinde görev yapan Akgiray, Alcan Systems GmbH'nin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyor.      

Murat İkinci: Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. HAVELSAN'da yazılım
 mühendisi olarak çalıştı. STM Savunma Sistemleri AŞ'de Genel Müdür görevini yürüttü. TRT Test ve Değerlendirme AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Savunma- Uzay Kümelenmesinde Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. İkinci, halihazırda STM'de genel müdür olarak ilk milli mikro uydu olan Lagari üzerinde çalışıyor. 2020'de uzaya fırlatılması planlanan yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.      

Cenk Şen: Kara Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. TSK bünyesinde muhabere subayı olarak, kablolu, telsiz ve uydu haberleşme sistemleri ile kriptolama, bilgi güvenliği, elektronik harp konularında görev aldı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans, Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı. NATO'da çeşitli kademelerde çalışan Şen, ABD'de ağ tabanlı yapılar, siber güvenlik, bilişim sistemleri, bilgi sistem güvenliği konularındaki eğitimlere katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumunun Bilgi Sistem ve Siber Güvenlik Koordinasyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Şen, halen TÜRKSAT AŞ'de Genel Müdürü olarak görev yapıyor.      

(AA)

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