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22 Kasım 2019 Cuma 10:09:58 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 10:11:54

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusu şartları neler?

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusu şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak. Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusuna ilişkin detaylar haberimizde...

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusu şartları neler? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Türkiye Uzay Ajansı'nda çalışmak isteyenler alımların ne zaman olacağını ve şartların neler olduğunu araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak. Türkiye Uzay Ajansı personel alımına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

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TÜRKİYE UZAY AJANSI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

TÜRKİYE UZAY AJANSINDA PERSONEL ALINACAK KADRO VE UNVANLAR

Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.

İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle:

Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).

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