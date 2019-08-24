Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı
Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında
Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı
İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası
Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı?
İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı
Ordu'da sağanak etkili oldu Ordu'da sağanak etkili oldu
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak?
MHP'den ABD'ye sert tepki MHP'den ABD'ye sert tepki
İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı
Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı
Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor
Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı
İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi
Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi
Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi
İşte cinayet anı İşte cinayet anı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama
e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası
Karısını vuran koca parkta saklanırken yakalandı! Karısını vuran koca parkta saklanırken yakalandı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31:22 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32:04

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacak, kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacak, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacağını, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine gireceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ajansın ilk toplantısı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 15 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla yasallaşan ajansın yönetim kurulu üyeleri de atandı. Ajansın Genel Müdürlüğüne yönetim kurulu kararıyla Nalan Apa getirildi.

Bakan Ersoy, ajansın ilk yönetim kurulu toplantısında, yasa gereği seçimlerin yapılacağı 1 Ocak'a kadar yönetim kurulunun Bakan tarafından atandığını belirterek, görevi kabul eden kurucu üyelere teşekkür etti.

Türkiye'ye rakip olarak gördükleri, turizm geliri yüksek olan veya turizm gelirleri potansiyellerinin üzerinde olan ülkeler incelendiğinde böyle bir ajansın var olduğunun görüldüğünü vurgulayan Ersoy, bugün toplanan ilk yönetim kurulu üyeleri ile ajansın artık hayata geçtiğini ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacağına inandıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacak, kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacak, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak." dedi.

Türkiye'de bu ve benzeri ajansların yıllar boyunca konuşulduğunu ancak 15 Temmuz 2019 itibarıyla yasalaştığını dile getiren Ersoy, ajansın 1 Ocak'tan sonra seçilecek yeni yönetim kurulu üyeleriyle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Hilton Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı ve Kurucusu Fettah Tamince, Sway Hotel Palandöken'in Sahibi Can Dikmen, Cem Kınay XPD Kurucusu Cem Kınay, Diana Travels Agency hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Palamo Hotels Başkanı Ece Tombul, Concorde Hotels ve Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Pamuk Gıda Kurucusu Metin Pamukçu, Indigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve yedek üye olarak DO&CO Kurucusu Atilla Doğudan katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ